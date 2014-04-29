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Ekonomi

Patates fiyatları düşecek mi?

Olumsuz hava koşulları yüzünden gıda fiyatlarındaki artış en çok patateste hissediliyor. 3 buçuk liraya kadar çıkan patates fiyatının, düşüp düşmeyeceği ise belirsiz

29 Nisan 2014 15:47

Bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak artan gıda fiyatları ve yaşanan donun da fiyatlar üzerinde yarattığı olumsuz hava bu sefer patatesi etkiledi. Patatesin kilosu büyük kentlerde 3.5 liraya kadar çıkıyor. Kimi üreticiler patatesin fiyatının 2-3 ay içerisinde normale döneceğini söylerken kimileri ise fiyatların zaten 15 gün önce normalleştiğini savunuyor.

Can Mumay’ın hurriyet.com.tr’de yer alan haberine göre, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin yeni mahsulün tam anlamıyla piyasaya yayılmadığı için patates fiyatlarında bir artış olduğunu belirtiyor. Yetkin, “ Piyasada eski mahsül pek kalmadı. Yeni mahsuller ise tam anlamıyla piyasaya sürülmedi. Patates ekiminde de bir gerileme söz konusu bu yüzden fiyatlar biraz yüksek” dedi.  

Fiyatların normale dönmesinin 2-3 ayı bulabileceğini belirten Yetkin, “Bu yıl olumsuz hava koşulları gıda fiyatlarını etkiledi. Kuraklık ve dondan zarar görüldü. Kuraklığın da patatesin verimiyle ilgili olarak doğrudan etkisi var. Yıl boyunca patates hasadı süresince kuraklık da etkili oldu” dedi. 

 

‘Bizim elimizde patates bitti’

 

Patatesin memleketi olarak bilinen Niğde’de ise üreticiler ellerindeki patatesleri sattıklarını ifade ediyorlar. Konuyla ilgili konuşan Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, “Aracılar fiyatları yükseltiyor. Bizim elimizde patates bitti. Ürünün kilosunu 1 ila 1,5 lira arasında elden çıkardık” diyor.

Sulama konusunda sorunlar yaşadıklarını ifade eden Kenar, “Patates anlamında kuraklık çok etkili diyemeyiz ama bizim sulama konusunda sorunlarımız var. Patates bu sene çok fazla ekilmeyebilir. Barajların su seviyesi düşük. Niğde’ye istenen yağışların da düşmediğini görüyoruz” dedi. Kenar geçen yıl patates ekimi yapmayanların bu sezonda ekmesini beklediklerini söyledi ve bu yüzden patates fiyatlarında seneye ciddi bir artış beklemediklerini ifade etti. 

 

'İnsanlar yazın patates yemiyorlar’

 

İstanbul Meyve-Sebze Komisyoncu ve Tüccarları Derneği Başkanı Burhan Er ise patates fiyatlarının 15-20 gün içerisinde toparlandığını söyledi. Adana ve Mersin’deki patates stoklarının da devreye girmesiyle birlikte fiyatların azaldığını ifade eden Er, “Fiyatlarda iyice bir ucuzlama var. Mayıstan sonra zaten insanlar patates yemiyorlar. Fiyatlar üretici nazarında çok oynamıyor. Ama perakende de çok oynuyor.  Üreticinin ürününü kendi bölgesinde iyi pazarlayamadığını ifade eden Er, “Fiyat farkları bu pazarlamanın yapılamamasından oluyor. Kanunlarla bu fiyatların bir denetim altına alınması gerekiyor” dedi. 

 

Fiyatlar yükseliyor

 

Türkiye'de kullanımı çok yaygın olan patates fiyatları uzun süredir yüksek seyrediyor. İlk olarak Ocak ayında gündeme gelen yüksek fiyatlar daha sonra biraz son günlerde yeniden yönünü yukarı çevirdi. İstanbul'da semt pazarlarında patates fiyatı 3 liraya ulaşırken, zincir marketlerde ise 3.5 liraya kadar çıkıyor.  

 

 

 

 

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