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Gıda fiyatları 2008'den bu yana zirvede, ücret zammı 'bulgur yiyin' diyor

Gıda fiyatları bir yılda 12,56 arttı. Gıdanın hayat pahalılığını ölçerken kullanılan kriterlerdeki ağırlığı yüzde 24,45

22 Ağustos 2014 12:51

Gıda fiyatları 2008'deki kriz yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son bir yılda ücretlere yapılan ortalama yüzde 10 zam ise ancak bulgurdaki fiyat artışını yakalayabildi.

Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,32 oldu. Yani tüm mal ve hizmetlerin fiyatı bir yılda yüzde 9,32 zamlandı. En yüksek artış yüzde 13,74 ile lokanta ve otel hizmetlerinde gerçekleşti. Ancak bu gruptaki zamlar, tatil sezonunun da bir sonucu. Radikal’den Bahadır Özgür’ün haberine göre ise, asıl tehlike sinyali ise gıdadan geliyor.

Gıda fiyatları bir yılda 12,56 arttı. Gıdanın hayat pahalılığını ölçerken kullanılan kriterlerdeki ağırlığı yüzde 24,45. En yakın rakibi yüzde 16,41 ile konut. Bu yüzden buradaki artış vatandaşın reel ekonomisi için çok önemli bir gösterge sayılıyor.

 

Krizden beri en kötü yıl

 

Gıda fiyatındaki bu yükselişin bir başka dikkat çekici yönü ise 2008’den bu yana en büyük artışlardan birisi olması. Yani Türkiye’yi büyük oranda ‘teğet’ geçen 2008’deki küresel krizden beri gıdada bu denli yüksek zamlar görülmüyordu.

Bir kaç rakam gelinen noktayı daha net özetliyor:

Temmuz ayları itibariyle gıda fiyatlarındaki artış 2005’te yüzde 4,43, 2006’da yüzde 12,05, 2007’de yüzde 9,19, 2008’de yüzde 15,28, 2009’da yüzde 8,51, 2010’da yüzde 5,52, 2011’de yüzde 7,65 ve 2012’de yüzde 9,06 oldu. Bu yıldan sonra ise artış birden başlıyor. 2013’te yüzde 12,72, 2014’te de yüzde 12,56.

 

Tezgah yalan söylemez

 

Enflasyon rakamları üzerinden ‘gıda merkezli’ gelen sarsıntının şiddeti böyle. Ancak pazar ve manav tezgahına inildikçe durumun gerçekten bir yangına dönüşmeye başladığı daha net ortaya çıkıyor. Çünkü zamlar sadece belli ürünlerde yoğunlaşmıyor. Yani yazın bol olan ürünler ucuz değil. Ya da artış, bazı ürünlerin kadim kaderi olan ‘var yılı-yok yılı’ sarmalından kaynaklanmıyor. Kuraklık veya dolu vurgunu da pek mantıklı gelmiyor zira, hemen her bölgeden, her türden üründe zamlar çok büyük oranlarda...

 

Ücret artışı gıda zammının gerisinde

 

Mesela; Türkiye ile özdeşleşen ve bol olan kayısı yüzde 92 zamla birinci sırada. Kayısının 5 yıllık zam oranı ise yüzde 138. Aynı şekilde ne zaman hayat pahalılığı tavan yapsa vatandaşın temel gıdaları haline gelen bulgurda yüzde 10, makarnada ise yüzde 15 fiyat artışı yaşandı. Fiyatı düşen iki ürün ise sadece domates ve kuru soğan. Geri kalan tüm ürünlerdeki en düşük artış yüzde 10’dan başlıyor. Son 5 yıla bakıldığında ise gıda fiyatındaki ortalama artış yüzde 70’leri aşıyor.

Gıda fiyatının bu seyrine karşın ücretlerdeki artış ise bir hayli düşündürücü. Sosyal sigorta istatistikleri dikkate alındığında son bir yılda ücret artışı ortalama yüzde 10,7 oldu. Yani gıdadaki en düşük zam kadar ücret artışı yaşandı. Son 5 yıldaki ücret artışı ise yüzde 60 civarında. Aynı şekilde yine ücretler gıdadaki ortalama zamların yine altında.

 

Gıda fiyatları ne kadar zamlandı?

 

ÜRÜN             1 YILLIK(%)         5 YILLIK (%)

Kuru kayısı       92                    207

Kayısı               83                    138

Antep fıstığı      82                    171

Fındık               65                    115

Kuru fasulye     59                    119

Limon               57                    175

Pirinç                45                      37

Kiraz                 34                      83

Mercimek          31                      -1

Şeftali               30                      55

Erik                   28                      52

Tereyağı           27                      84

Armut                26                      64

Ceviz                26                       89

Zeytinyağı        26                       23

Bamya             25                       96

Elma                25                       23

Muz                 23                       49

Semizotu         19                       70

Beyaz peynir   19                      64

Patates           19                        37

Dana eti          18                        76

Buğday unu    18                        61

Sucuk             17                        66

Şehriye           16                        31

Makarna         15                        30

Salam             15                        56

Bal                  15                       43

Yoğurt            15                        44

Ekmek            14                       56

Toz şeker       14                        44

Reçel              13                       51

Sosis              12                        67

Bitkisel yağlar 11                       16

Bulgur             10                       14

Tavuk eti         10                       38

Margarin         10                        62

Zeytin               9                        46

Kuru soğan    -21                         6

 

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