Gıda fiyatları 2008'den bu yana zirvede, ücret zammı 'bulgur yiyin' diyor

Gıda fiyatları 2008'deki kriz yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son bir yılda ücretlere yapılan ortalama yüzde 10 zam ise ancak bulgurdaki fiyat artışını yakalayabildi.

Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,32 oldu. Yani tüm mal ve hizmetlerin fiyatı bir yılda yüzde 9,32 zamlandı. En yüksek artış yüzde 13,74 ile lokanta ve otel hizmetlerinde gerçekleşti. Ancak bu gruptaki zamlar, tatil sezonunun da bir sonucu. Radikal’den Bahadır Özgür’ün haberine göre ise, asıl tehlike sinyali ise gıdadan geliyor.

Gıda fiyatları bir yılda 12,56 arttı. Gıdanın hayat pahalılığını ölçerken kullanılan kriterlerdeki ağırlığı yüzde 24,45. En yakın rakibi yüzde 16,41 ile konut. Bu yüzden buradaki artış vatandaşın reel ekonomisi için çok önemli bir gösterge sayılıyor.

Krizden beri en kötü yıl

Gıda fiyatındaki bu yükselişin bir başka dikkat çekici yönü ise 2008’den bu yana en büyük artışlardan birisi olması. Yani Türkiye’yi büyük oranda ‘teğet’ geçen 2008’deki küresel krizden beri gıdada bu denli yüksek zamlar görülmüyordu.

Bir kaç rakam gelinen noktayı daha net özetliyor:

Temmuz ayları itibariyle gıda fiyatlarındaki artış 2005’te yüzde 4,43, 2006’da yüzde 12,05, 2007’de yüzde 9,19, 2008’de yüzde 15,28, 2009’da yüzde 8,51, 2010’da yüzde 5,52, 2011’de yüzde 7,65 ve 2012’de yüzde 9,06 oldu. Bu yıldan sonra ise artış birden başlıyor. 2013’te yüzde 12,72, 2014’te de yüzde 12,56.

Tezgah yalan söylemez

Enflasyon rakamları üzerinden ‘gıda merkezli’ gelen sarsıntının şiddeti böyle. Ancak pazar ve manav tezgahına inildikçe durumun gerçekten bir yangına dönüşmeye başladığı daha net ortaya çıkıyor. Çünkü zamlar sadece belli ürünlerde yoğunlaşmıyor. Yani yazın bol olan ürünler ucuz değil. Ya da artış, bazı ürünlerin kadim kaderi olan ‘var yılı-yok yılı’ sarmalından kaynaklanmıyor. Kuraklık veya dolu vurgunu da pek mantıklı gelmiyor zira, hemen her bölgeden, her türden üründe zamlar çok büyük oranlarda...

Ücret artışı gıda zammının gerisinde

Mesela; Türkiye ile özdeşleşen ve bol olan kayısı yüzde 92 zamla birinci sırada. Kayısının 5 yıllık zam oranı ise yüzde 138. Aynı şekilde ne zaman hayat pahalılığı tavan yapsa vatandaşın temel gıdaları haline gelen bulgurda yüzde 10, makarnada ise yüzde 15 fiyat artışı yaşandı. Fiyatı düşen iki ürün ise sadece domates ve kuru soğan. Geri kalan tüm ürünlerdeki en düşük artış yüzde 10’dan başlıyor. Son 5 yıla bakıldığında ise gıda fiyatındaki ortalama artış yüzde 70’leri aşıyor.

Gıda fiyatının bu seyrine karşın ücretlerdeki artış ise bir hayli düşündürücü. Sosyal sigorta istatistikleri dikkate alındığında son bir yılda ücret artışı ortalama yüzde 10,7 oldu. Yani gıdadaki en düşük zam kadar ücret artışı yaşandı. Son 5 yıldaki ücret artışı ise yüzde 60 civarında. Aynı şekilde yine ücretler gıdadaki ortalama zamların yine altında.

Gıda fiyatları ne kadar zamlandı?

ÜRÜN 1 YILLIK(%) 5 YILLIK (%)

Kuru kayısı 92 207

Kayısı 83 138

Antep fıstığı 82 171

Fındık 65 115

Kuru fasulye 59 119

Limon 57 175

Pirinç 45 37

Kiraz 34 83

Mercimek 31 -1

Şeftali 30 55

Erik 28 52

Tereyağı 27 84

Armut 26 64

Ceviz 26 89

Zeytinyağı 26 23

Bamya 25 96

Elma 25 23

Muz 23 49

Semizotu 19 70

Beyaz peynir 19 64

Patates 19 37

Dana eti 18 76

Buğday unu 18 61

Sucuk 17 66

Şehriye 16 31

Makarna 15 30

Salam 15 56

Bal 15 43

Yoğurt 15 44

Ekmek 14 56

Toz şeker 14 44

Reçel 13 51

Sosis 12 67

Bitkisel yağlar 11 16

Bulgur 10 14

Tavuk eti 10 38

Margarin 10 62

Zeytin 9 46

Kuru soğan -21 6