Behzat Ç.’nin anti kahramanı ‘adalet’i sorguluyor: Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisi

T24

Behzat Ç. dizisinin anti kahramanı Ercüment Çözer, ‘Saygı’ adlı yeni dizide, farklı bir bakış açısıyla tekrar izleyici karşısına çıkıyor. Nejat İşler’in canlandırdığı ‘Ercüment Çözer’ karakterini merkeze alarak adalet kavramını farklı bir bakış açısıyla sorgulayan dizinin ilk bölümü bugün BluTV’de gösterime sunuldu.

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanı sıra Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can yer alıyor. Inter Medya yapımı dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem, yönetmeni ise Ali Taner Baltacı.

Dizinin konusu

Dizinin iki genç karakteri Helen (Miray Daner) ve Savaş (Boran Kuzum) başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmüşlerdir. Bu ikili ile Behzat Ç.’nin Ercüment Çözer’inin yolları Saygı'da kesişir. Genç ikiliye kendini polis olarak tanıtan Ercüment Çözer, “Benim yasalarım devletin yasalarından daha güçlü” diyerek “Çözer Rehabilitasyon Merkezi”ni açmıştır.

Ercüment Çözer'in hikâyesi

BluTV yetkilileri, Behzat Ç. ruhunu ve samimiyetini içinde taşısa da Saygı'nın tek başına ve farklı bir ritim ve anlatım dili kurmayı hedeflediğini söylüyorlar:

"Hiç anlatılmamış hayat hikayesine yer vererek, efsanevi kötü karakter Ercüment Çözer'e de farklı bir bakış açısı ile bakabilmemize olanak sağlayan Saygı, insani ilişkileri ve duyguları ana eksenine oturtmuş bir suç hikayesi olma özelliğini taşıyor. "

Hikâye ne vaat ediyor?

Dizinin hikâyesinin vaadi de yapımcılar tarafından şöyle anlatılıyor:

"Hikâye, her dönem var olan ama özellikle son dönemde iliğimize kadar hissettiğimiz toplumdaki yozlaşma, sapkınlık ve kötücüllüğü tam da bu pisliğin içine sıkışmış iki genç insan ve ömrünü bu mücadeleye adamış Ercüment Çözer'in yanında durarak, olayları bu çürümeden beslenen medya ve devlet ekseninde tekrar ele almayı vaat ediyor.

Kurbanların nasıl ve hangi koşullarda birer suçluya dönüştüğünü Savaş ve Helen'in hikâyesi ile ortaya koymaya odaklanan Saygı, izleyiciyi suçlu addedilen asıl mağdurların dünyasına davet ederek suça, adalete ve haksızlığa başka bir gözle tekrar bakmamızı amaçlıyor."

Behzat Ç.'den Saygı'ya

2010-2013 yılları arasında 3 sezon ve 96 bölüm olarak Star TV’de yayınlanan Behzat Ç. iki de sinema filmi doğurmuştu. Aradan geçen 6 yıldan sonra 2019 yılında BluTV tarafından 9 bölümden oluşan 4. sezon çekimleri yapıldı ve aynı yıl platformda yayınlandı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle dizinin 5. sezonunun çekimleri beklentilere karşın gerçekleşmedi.

BluTV'den Behzat Ç. açıklaması: İkinci sezonu 2020'de sizinle buluşturamıyoruz

Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç'nin neden devam etmeyeceğini açıkladı

Behzat Ç.'nin 'Hayalet'i İnanç Konukçu'dan Erdal Beşikçioğlu'na: Çık bir açıklama yap, insanların ekmeğiyle ben oynamadım de!

Orhan Tekelioğlu | Bir Türkiye melankolisi: Behzat Ç.

Tayfun Atay | Kahramanın dönüşü: Behzat Ç.