Savcılık, Ertuğrul Özkök'ün 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapsini istedi, bakanlığa fezleke gönderdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök hakkında 3 Eylül'de yayımlanan "Utan Ey Büyük Adam" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı. Savcılık, Adalet Bakanlığı'na gönderdiği fezlekede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesi uyarınca Özkök hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcılığın soruşturmayı re'sen başlattığı öğrenildi.

Adalet Bakanı'nın onay vermesi durumunda Özkök, yargılanmak üzere hakim karşısına çıkacak. Fezlekede Özkök hakkında, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkök'ün 3 Eylül'de Hürriyet gazetesinde yayınlanan “Utan Ey Büyük Adam” başlıklı yazısında Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu işlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Özkök: Tebligat yapılmadı

Re'sen başlatılan soruşturma kapsamında Özkök'ün 15 Eylül'den itibaren 7 gün içerisinde ifade vermesinin istendiği iddia edildi, ancak T24'e konuşan Ertuğrul Özkök, ifade vermesi yönünde tebligat yapılmadığını belirtti.

Bugün gazetesinde yer alan "İfade vermeyerek yurt dışına gitti" iddiasını da yalanlayan Özkök, yazının yayımlandığı gün önceden planladığı Hindistan gezisini gerçekleştirdiğini ve 2 gün sonra Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Bakanlığın onayına sunuldu

Soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Yasa gereği Adalet Bakanı'nın fezlekeyi onaması halinde Özkök hakkında dava açılacak. Dava açılması durumunda Özkök, TCK'nın 299. maddesinin 1. bendi uyarınca 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkacak.



TCK 299 ne diyor?

Madde 299

(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Ertuğrul Özkök'ün o yazısı:

"Utan Ey Büyük Adam"

Ertuğrul Özkök'ün 3 Eylül 2015'te yayımlanan yazısı şöyle:

Ey büyük adam,

Sen...

Ortadoğu'yu dünyanın en gaddar toprağı haline getiren sen...



***



Ülkesini babasının çiftliği sanan diktatör... Sen...



***



Güya ona karşı savaşıyorum diye kendi kininin davasını sürdüren güya Müslüman kardeş, Sen...



***



Güya İslam'a hizmet ediyorum diye, insanlık dışı her tür vahşeti gözünü kırpmadan yapan, kafa kesen kara cani... Sen...



***



Ve komşudaki diktatörü yıkıp yerine kendinin ve kendi adamının heykelini dikeceğim diye elinden geleni yapan güya komşu. Sen de...



***



Gördünüz mü Ege sahilinde yatan o küçücük masum bedeni...

Vicdansızlığın katarakt gibi çöktüğü gözünüzde bu yavruya dökecek tek damla yaş kaldı mı...



***



Gevşet biraz Rabia selamıyla takallüs etmiş parmaklarını...

Kara siyasetinin sıktığı yumruğunu aç, o eller duaya kalksın biraz...



***



Bak arkadaş bu çocuğun katili sensin.

Sensin, ey Ortadoğu denilen insafsız, imansız, acımasız mahalle...



***



Ey güzel ülkemin insanı...

Sen de bil ki, bu yavrunun katili, beş yıldır bizi de içine çekmeye çalıştıkları bu çamur deryasıdır...



***



Ve siz bu uğursuz mahallenin bütün sakinleri...

Bu küçücük masum yavrunun cansız bedeni Ege'nin sonbahar kıyısına vururken, hepiniz oradaydınız...



***



Hiç olmazsa utanın biraz be...

Utanın artık bu pis ve gaddar siyasetinizden...

DARBECİYİM, PARALELCİYİM, TERÖRİSTİM



İKİ günlük cezam bitti....

Müthiş, iddialı, riskli ve cesur bir cümle ile yeşil sahalara dönüyorum.



***



Lafım şu:

Ey bu ülkenin samimi insanı...

m Ülkende demokrasi mi istiyorsun...

-Tek arzun, adaletin gelmesi mi...

-Özlediğin şey, huzur, kardeşlik ve barış mı...



***



Arkadaş, yapacağım 3 şey var.

-Bir, "darbeciliği" göze alacaksın.

-İki, "paralelci" diye suçlanmayı, etiketlendirilmeyi, trol sürüsünün tecavüzüne uğramayı kabul edeceksin.

-Üç, "terörist" diye hakarete uğrama, hatta içeri alınma cesaretini göstereceksin.



***



-Ergenekon, Balyoz, Odatv davaları başladığında yapılanlara baktığımda, evlerinden alınan insanlara reva görülen zulmü seyrettikçe şunu hissetmiştim:

Feci bir adaletsizlik, zulüm ve intikam dönemi açılıyor.

Bana ve benim gibi düşünenlere "Darbeci" demişlerdi...

Sonunda ben haklı çıktım...



***



-Önceki gün, polisin Koza-İpek Grubu'nun kapısına dayandığında eline verilen arama gerekçelerine baktım.

Bugün "Paralelci" denilenlerin, o gün iyi birer müttefik olarak, Odatv, Ergenekon ve Balyoz davalarında yaptıklarından çok farklı değil.



* * *



Yine "Aman" diyorum... Aman dikkatli olun...

Biliyorum, şimdi bunları söylediğim için "Paralelci" diyecekler...

Hayhay, desinler...

Sonunda yine ben haklı çıkacağım.

-Türkiye'nin, çocuğunun, torunlarının geleceğini düşünen makul bir insan olarak, HDP ile PKK arasına bir çizgi çekmenin doğru olduğuna inanıyorum.

Çünkü Kürt meselesinin sokakta ve dağda değil, Meclis'te çözülebileceğine inanan bir insanım.

Böyle düşündüğüm için, ben ve çalıştığım kurum haftalardır "terörist" olmakla, "PKK'ya destek vermekle" suçlanıyor.



***



Hayhay, suçlayın...

Ama sonunda ben ve benim gibi düşünenler haklı çıkacak.



***



O yüzden diyorum ki...

Evet kardeşim.

Ben bugün, darbeciyim, paralelciyim, teröristim...



***



Ama bilin ki...

Empati yapmaz, aynı hataları, aynı kumpasları tekrar ederseniz, yarın, bugünün suçlarını üzerine atacak kimse bulamayacaksınız.

Kendi zulmünüzle baş başa kalacaksınız.

Yeni Şafak gazetesinin sahibi Sayın Albayrak o sahneyi hatırladınız mı

YENİ Şafak gazetesinin sahibi Mustafa Albayrak...

Şimdi sizden bir mertlik bekliyorum. Bir insanlık jesti, bir delikanlılık.

Koza-İpek Grubu'nun başkanı Akın İpek, evine gelen polislerin, çocuğunun odasına bile girdiğini söyledi.

Hatırladınız mı bu sahneyi...

Hani bir 28 Şubat sabahı, polis evinize gelmişti. Çocuklarınızın önünde sizi alıp götürmüşlerdi. Yengenizin çocuklarını bile almışlardı. Bu sahneyi yıllarca 28 Şubat'ın zulmünün en çarpıcı örneği olarak durmadan anlatmıştınız.

Merak ediyorum, Akın İpek'in sözlerini okuyunca ne hissettiniz?

O günlerde, bizim mahallenin Gazete Sahipleri Birliği bunu kınayan bir bildiri yayınlamıştı.

Bakalım bugün de sizin mahallenizden de insaflı bir ses gelecek mi.