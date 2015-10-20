Hasan Cemal'e takipsizlik kararından: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, eleştirilere daha fazla katlanmalı

T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal hakkında, iki yazısında "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği" iddiasıyla başlatılan iki soruşturmada da takipsizlik kararı verildi.

Hasan Cemal'in "Akan kanın bir numaralı sorumlusu, Saray'daki Sultan'dır, nokta!" (12 Ağustos 2015) başlıklı yazısıyla ilgili olarak takipsizlik kararı veren Savcı Umut Tepe, gerekçede "mağdurun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olması nedeni ile eleştirilere diğer insanlara göre daha fazla katlanması gerektiği" görüşüne yer verdi. Kararda "siyasetçileri ve toplum önünde bulunan tanınmış kişileri eleştiri sınırlarının normal bireye göre daha geniş olduğu" denildi.

Hasan Cemal'in T24'te yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiği" iddiasıyla içeren suç duyurusu yaptığı "Heyy sen!" (7 Eylül 2015) başlıklı yazısı için takipsizlik kararı veren Savcı Emin Aydinç de "Eleştirinin ağır ve keskin bir eleştiri olmasına karşın ifade özgürlüğünden yararlanabilen açıklama mahiyetinde olduğu, yazının bir bütün olarak eleştirel nitelik arzettiği, yazıdan ayrı olarak başlıbaşına hakaret suçunu oluşturacak mahiyette herhangi bir ibarenin de yazıda yer almadığı, bu itibarla şikayet konusu yazının hakaret suçunu oluşturmadığı kanaatine varılmıştır" görüşünü dile getirdi.

Hasan Cemal'in T24'te yayımlanan "Akan Kanın bir numaralı sorumlusu, Saray'daki Sultan'dır, nokta!" başlıklı yazısı için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, "Heyy sen!" başlıklı yazısı için de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği" iddiasıyla şikâyet dilekçesi verdi.

Her iki dilekçede de, Cemal'in, 4 yıla kadar hapis ve "aleni yapılması durumunda altıda bir oranında ceza artırımı" öngören TCK'nın 299. maddesi uyarınca cezalandırılması talep edildi. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından verilen dilekçede "Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği" öne sürerken "aşağılık bir şekilde iftira edildiği" ifadesi kullanılması dikkat çekmişti.

Hasan Cemal hakkında iki ayrı köşe yazısından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcılığı'nca iki ayrı soruşturma açıldı. Cemal'in "Hey sen!" başlıklı köşe yazısı nedeniyle açılan soruşturma Savcı Emin Aydinç, "Akan kanın bir numaralı sorumlusu, Saray'daki Sultan'dır, nokta!" yazısından dolayı açılan soruşturma da Savcı Umut Tepe tarafından yürütüldü.



İki soruşturma için de 30 Eylül Çarşamba günü, avukatı Fikret İlkiz eşliğinde ifade veren Hasan Cemal, AİHM ve Yargıtay içtihadları ışığında yaptığı savunmada, "hakaret etmediğini, demokrasinin temeli olan ifade özgürlüğü kapsamında gazeteci olarak eleştiri hakkını kullandığını" vurguladı.

İki soruşturmanın sonunda Cemal hakkında ayrı ayrı takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararlarında, yazıların basın ve ifade özgürlüğü kapsamında ve eleştiri mahiyetinde olduğu belirtildi. Savcı Umut Tepe tarafından verilen takipsizlik kararında, "siyasetçileri ve toplum önünde bulunan tanınmış kişileri eleştiri sınırlarının normal bireye göre daha geniş olduğu" vurgulandı. Takipsizlik kararları, onay için başsavcılığa gönderildi.

'Mağdurun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olması...'

Umut Tepe tarafından Hasan Cemal'in "Akan kanın bir numaralı sorumlusu, Saray'daki Sultan'dır, nokta!" başlıklı yazısı için verilen takipsizlik kararı şöyle:

'İfade özgürlüğünden yararlanabilir'

Savcı Emin Aydinç'in, Hasan Cemal'in "Heyy sen!" (7 Eylül 2015) başlıklı yazısı için verdiği takipsizlik kararı şöyle: