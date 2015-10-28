Perihan Mağden'e de 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma!

Nokta dergisi yazarı Perihan Mağden hakkında, Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık'tan gönderilen yazıda, Mağden hakkında başlatılan soruşturmaya kaynak olarak 15 Eylül tarihinde Yurt gazetesinde yayımlanan bir haber gösterildi. Yurt gazetesinin, Nokta dergisinde yayımlanan bir yazısından alıntı yapmış olabileceğini belirten Perihan Mağden, açılan soruşturmayla ilgili olarak, "Bekliyordum" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet Savıcısı Emin Aydinç imzasıyla, Perihan Mağden'e gönderilen çağrı kağıdında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen 15/09/2015 tarihinde Yurt gazetesinde yayımlanan haber ile ilgili olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçundan şüpheli olarak ifadeniz alınacağından, aşağıda belirtilen tarihte Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmeniz, mazeretinizi bildirmeksizin gelmediğiniz takdirde polis marifetiyle zorla getirileceğiniz CMK 145, 146 maddeleri uyarında tebliğ olunur.”

Konuyla ilgili T24'e konuşan Perihan Mağden, hakkında başlatılan soruşturmaya kaynak olarak Yurt gazetesinde yayımlanan bir haberin gösterilmesinin herhangi bir sebebe dayanmadığını belirterek, "Muhtemelen, Nokta dergisindeki yazılarımdan birini alıntılamışlardır, savcı da yazımı alıntılayan her yeri yazmak yerine Yurt gazetesini yazmıştır" dedi.

Haberdar.com yazarı Ahmet Altan'a da benzer şekilde, yazısından alıntı yapan bir yayın organı sebep gösterilerek soruşturma açıldığını söyleyen Mağden, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla kendisi hakkında açılan soruşturmayla ilgili de "Bekliyordum" yorumunu yaptı.