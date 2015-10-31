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Koray Çalışkan, Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir günde iki kez ifade verdi

"Karakola çağırıp, aynı kâğıtları gösterip, aynı şeyleri anlattırıyorlar. Artık polisler de sıkıldı"

31 Ekim 2015 11:11

Hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaretten birçok soruşturma açılan Doç. Dr. Koray Çalışkan, aynı gün içinde önce Etiler Polis Merkezi, sonra da Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi’nde ifade  verdi.

Cumhuriyet'in "Duvar Yazıları" bölümündeki habere göre, Çalışkan şöyle dedi:

“Vatandaş şikâyet ediyor, bir şüpheyi bir şüpheden bin savcı araştırıyor. Her biri polise ifade için emir gönderiyor. Sonra karakola çağırıp, aynı kâğıtları gösterip, aynı şeyleri anlattırıyorlar. Artık polisler de sıkıldı, mesela bugün ben araştırma yapacağıma, günümü karakollarda geçiriyorum.”

Çağdaş ülkelerde akademisyenler araştırma yapar, bizim gibi ülkelerde karakol karakol dolaşır.

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