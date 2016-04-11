Savcılık, çalınan 50 milyon kimlik bilgisi için Romanya'dan ve YSK'dan belge istedi

Kimlik bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili soruşturmada, bilgilerin yayınlandığı bilgisayarların sunucularının Romanya’da olduğu tespit edildi. Savcılığın, kimlik bilgilerinin seçimlerde oy kullanan seçmenlere ait olabileceği şüphesiyle YSK’dan bilgi talebinde bulunduğu da öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 50 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik bilgilerinin internette yayınlanmasıyla ilgili soruşturmada harekete geçti. Başsavcılık, kimlik bilgilerinin yayınlandığı internet adresinin Romanya’da bulunduğunu tespit ederek, bu ülkeden adli yardım talebinde bulunulması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazdı.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Savcılık ayrıca Yüksek Seçim Kurulu’na da (YSK) başvurarak bilgi ve belge talebinde bulundu. 3 Nisan pazar günü bir internet sitesi, 49 milyon 611 bin 709 Türkiye vatandaşının tüm kimlik bilgilerini internete sızdırmıştı. “Mernis” isimli dosyada yurttaşların açık adres bilgileri de yer alıyordu.

Adli yardım

Sitede yer alan veritabanı bazı internet sitelerine de yüklenmiş, online olarak sorgulamaya da açılmıştı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada bilişim uzmanlarının yürüttüğü çalışmalar sonucu, bilgisayar korsanlarının kimlik bilgilerini yayınladığı bilgisayarların sunucularının Romanya’da olduğu tespit edildi. Bilişim suçları savcılığı, bilgisayar korsanlarının kimlikleri ve adresleri gibi soruşturmayı yakından ilgilendiren bilgilerin Romanya tarafından Türk adli makamlarıyla paylaşılması için adli yardım (istinabe) evrakı hazırlayarak, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak istinabe evrakının, önümüzdeki günlerde Romanya’ya gönderilmesi bekleniyor.

Seçmenlere ait

Bilişim suçları savcılığının ayrıca Ankara’da da yazışmalar yaptığı anlaşıldı. Savcılığın, yayınlanan kimlik bilgilerinin seçimlerde oy kullanan seçmenlere ait olabileceği şüphesiyle seçimlerin her türlü işlerinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak, bilgi ve belge talebinde bulunduğu öğrenildi. Savcılığın, gerek Romanya gerekse YSK’dan gönderilecek yanıtların ardından soruşturmayı şekillendirmesi bekleniyor. Özellikle YSK’dan gönderilecek bilgi ve belgelerden, seçmenleri ilgilendiren kimlik bilgilerinin hangi siyasi partilere verildiği, siyasi partilerce bu kimlik bilgilerinin nasıl muhafaza edildiği gibi soruların yanıtlarının da ortaya çıkması bekleniyor.

YSK, her yıl ocak ayında seçimlere katılmaya, seçmen kütükleri ve seçmen listelerini almaya hak kazanan siyasi partileri ilan ediyor. YSK, bu ilanın ardından kuruma başvurarak isteyen siyasi parti temsilcilerine de CD’ler içinde bu örnekleri veriyor. YSK, bu bilgileri kurum içinde muhafaza ederken, seçmen listelerinin örneklerini alan siyasi partilerin bu bilgileri nasıl ve nerede muhafaza ettiği, kimlerle bu bilgileri paylaştığı, bu bilgilere kimlerin erişebileceği ise her siyasi partiye göre değişiyor.

2008’le uyumlu

YSK Başkanı Sadi Güven, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, internette yayınlanan listelerdeki verilerin 27 Kasım 2008 tarihinde hazırlanan ve siyasi partilerle de paylaşılan dosyalarla uyumlu olduğunu söylemişti.

Seçmen bilgilerini alabilecek 21 parti

2008 yılı için seçmen kütüğü isteyen siyasi partilerin her seçmen başına 5 Ykr Maliye veznesine yatırması şart koşulurken, seçmen kütüğü örneklerinin giderinin ödendiğine ilişkin belgeyi kurula veren siyasi parti yetkililerine, imza karşılığında verileceği hüküm altına alınmıştı. YSK’nın 2008’de seçmen bilgilerini alabileceğini açıkladığı 21 siyasi parti şöyleydi: “Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, büyük birlik partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Demokratik Toplum Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi, Sosyal demokrat Halk Partisi ve Türkiye Komünist Partisi.”