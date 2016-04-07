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TC kimlik numaralarını sorgulayan sitelere dikkat; yeni bir 'kimlik avcılığı' tuzağı olabilir

Sorgulama bilgilerinizin internete sızıp sızmadığını doğru yanıtlıyor ancak bu durumun yeni bir 'kimlik avcılığı' tuzağı olma ihtimali çok yüksek

07 Nisan 2016 11:07

50 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kişisel bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanının, bilgisayar korsanları tarafından internete yüklendi. İlk olarak 'Mernis' isimli bir dosya halinde sızdırılan bilgiler arasında, TC kimlik numaralarından, adres bilgilerine kadar gizli kalması gereken çok sayıda bilgi yer alıyor. 'Torrent' yoluyla bilgisayara indirilen ve içerisinde kimlik bilgilerinin yer aldığı dosya dün akşam saatlerinden itibaren yerini, ad-soyad ve TC kimlik numaralarının sorgulandığı internet sitelerine bıraktı. Ancak bu siteler büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. TC kimlik numarası ile sorgulama yapıldığında kimlik bilgilerinin sızıp sızmadığına doğru yanıt veriliyor ancak yeni bir 'kimlik avcılığı' tuzağı olma ihtimali çok yüksek.

Cumhuriyet'in haberine göre, sosyal medyada 'Kimlik bilgileriniz çalınmış mı?' şeklinde dolaşıma sokulan internet siteleri, TC kimlik numarası ile sorgulama yapılması isteniyor. Sorgulama yapıldıktan sonra kişinin kimlik bilgileri doğru olarak verilse bile bu durumun yeni bir 'kimlik avcılığı' tuzağı olma ihtimali hayli yüksek.

 

Banka hesaplarınız tehlikede olabilir

 

Sızan kimlikler nedeniyle, yaklaşık 50 milyon yurttaş tehlikedeyken, bir de bu sitelerden sorgulama yapmak tehlikeyi farklı bir boyuta taşıyabilir. Sorgulanan kimlik numarasıyla birlikte, kullanılan bilgisayarda kayıtlı banka ve sosyal medya hesapları şifreleri tehlikeye düşüyor.

 

 

"Cookies virüs" tehlikesi

 

Girilen her internet sitesi tarafından bilgisayara bir tür tanımlama dosyası bırakılır. Adı 'çerez'(cookies) olan dosyalarda oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Bilgisayarlara gönderilen bu dosyalar, 'kötü amaçlı' olarak da kullanılabiliyor. Bu dosyalarla, tarayıcınızda kayıtlı olan her türlü veriye, kötü amaçlı kullanımla ulaşılabildiği biliniyor.

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