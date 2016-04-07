Çalınan kimlik bilgileriyle neler yapılabilir; banka hesapları tehlikede mi?

50 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kişisel bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanının, bilgisayar korsanları tarafından internete yüklendi. Çalınan kimlik bilgileri büyük paniğe yol açarken, söz konusu adrese erişim engellendi. Hükümet kanadından yapılan açıklamalar olay hakkında yasal işlem yapılacağı yönünde. Peki çalınan kimlik bilgileriyle neler yapılabilir?

Posta'da yer alan habere göre; kimlik bilgilerinizle adınıza bir telefon hattı açılıp açılmadığını kontrol etmek için e-devlet'e bağlanarak göz atmanızda fayda var. Sahte bir kimlik üzerinde size ait bilgilerle düzenlenmiş nüfus cüzdanları bu konuda başınızı ağrıtabilir. Sizin adınız kullanılarak alınan telefon hatlarının faturaları önünüze gelmesi çok da imkansız değil.

Banka hesabı açılabilir

Hesaplarınızın olduğu bankalarla iletişime geçerek bilginiz dışında bir talimat ya da işlem yapılıp yapılmadığını kontrol etmenizde de fayda var. Kimlik bilgilerinizle bankaların call-center servisleri üzerinden işlem yapmak oldukça kolay. Annenizin kızlık soyadı aslında sizi çok iyi koruyan bir güvenlik sorusu değil çünkü sosyal medya hesaplarınız açıksa, kısa bir taramayla annenizin kim olduğu ve kızlık soyadının ne olduğu anlaşılabiliyor!

Ancak, kimlik fotokopiniz ve imzanız olmadan hiçbir banka kredi kartı veremiyor. Sahte kimlik ve fotokopisi oluşturulsa bile zorunlu olarak ikametgah belgesi veyahut güncel bir fatura isteniyor. Bunlar olmadan kredi kartı veya vadesiz hesap bile açılması mümkün değil. Ancak banka personelinin bu evraklar olmadan da işlem yapması imkansız değil. Fakat böyle bir durumda uğrayacağınız zarar karşısında banka hukuka karşı hesap vermek durumunda. Fakat siz bunu fark edene kadar iş işten geçebilir, bu sebeple kontrol yapmakta fayda var.

Kimlik doğrulaması yapılan internet siteleri

Bazı sosyal platformlarda onaylı kullanıcı olmak için kimlik bilgilerinizin doğru tanımlanması yeterli! Bu da sizi isteğiniz dışında ilginizin alakanızın olmadığı sitelerle, forumlarla ve sosyal medya hesaplarıyla ilişkilendirebilir.