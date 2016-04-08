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YSK: Sızdırılan kimlik bilgileri 2008'den

46,6 milyon seçmenin kimlik bilgileri internete sızdırılmıştı

08 Nisan 2016 19:40

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 46,6 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin internete sızdırılmasıyla ilgili olarak “İnternette dolaşan dosyadaki verilerin 2008’de paylaşılan dosyalarla uyumlu görülmüştür” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sızdırmayla ilgili olarak, "Kimlik bilgilerinin sızdırılmasıyla ilgili çalışma içerisinde bundan sonra seçimlere girerken YSK'nın açıklayacağı bilgilieri sınırlandırmayı düşünüyoruz. YSK, bundan sonraki seçimlerde vatandaşların bilgilerini partilerle paylaşmayacak. Yasal sınırlamalar getireceğimizi ifade etmek istiyorum" demişti.

CHP ve HDP'nin  YSK temsilcileri, Bakan Bozdağ'ın sözünü ettiği uygulamanın sandıkların taşınmasının, sahte seçmenlere, mültecilere oy kullandırılmasının, mükerrer oy kullanımının yolunu açabileceği uyarısında bulunmuştu.

 

'Kimin sızdırdığını bulmak yargının görevi'

 

YSK Başkanı Sadi Güven, Bakan Bekir Bozdağ'ın sözlerini doğrular nitelikte açıklamalar yaparak şunları söyledi:

"İnternette dolaşan dosyadaki verilerin 2008’de paylaşılan dosyalarla uyumlu görülmüştür. O dönemde listeleri kimin aldığı bizde var ama kim sızdırmıştır, bu yargının bileceği bir şey."

 

 

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