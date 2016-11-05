Savcılığın "darbenin 2 numarası" dediği Kemal Batmaz: Adil Öksüz’ü tanımam, fotoğraftaki ben değilim!

Darbe girişimini Adil Öksüz ile birlikte Akıncı Üssü’nden yönettiği ileri sürülen tutuklu Kemal Batmaz, farklı tarihlerde alınan 3 ayrı ifadesinde çelişkili bilgiler verdi. Kemal Batmaz, 15 Temmuz günü Akıncı Üssü’ne hiç gitmediğini, bu üssün nerede olduğunu bilmediğini savunarak daha öncesinde Ankara’ya hiç gelmediğini iddia etti. Adil Öksüz’ü hiç tanımadığını, görüşmediğini ve birlikte seyahat etmediğini öne süren Batmaz, Fethullah Gülen’i de basından tanıdığı iddiasında bulundu. Batmaz’ın 25 Ekim’de yeniden ifadesi alındı. Soruşturmayı yürüten savcının, “Önceki ifadenizde Ankara’ya 16 Temmuz’da geldiğinizi belirttiniz. Bu beyanın aksine darbe gecesi Akıncı Üssü’nde 143. Filo’da yürüttüğünüz faaliyetlere ilişkin kamera görüntüleri var” demesi üzerine Batmaz, görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığını iddia etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Batmaz’ın, bugüne kadar savcılıkça 3 kez ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

Darbe girişimini Akıncı Üssü’ndeki 143. Filo’dan Adil Öksüz ile birlikte yönettiği ileri sürülen Kaynak Kağıt AŞ’nin eski genel müdürü tutuklu Kemal Batmaz’ın 21 Temmuz, 18 ve 25 Ekim’de alınan 3 ayrı ifadesinde verdiği bilgiler birbiriyle çelişiyor.

"Arsa bakacaktık"

Şüpheli Batmaz, 21 Temmuz’da savcılığa verdiği ifadede, İstanbul Beykoz’da yaşadığını ve emlakçılık yaptığını belirterek “Darbe girişimi günü İstanbul’dan Nevşehir’e gidecektim. Harun Biniş beni aramıştı. ‘Arsa bakalım, bana yardımcı ol’ dedi. Onunla Çayyolu’nda buluştuk. Kazan’a gittik. Çayyolu’nda Harun ile görüşürken darbe teşebbüsünden haberim oldu” dedi. 'FETÖ' ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını iddia eden Batmaz, “Bir yıl önce Hürmet AŞ’nin hissedarlığını yaptım. Mehmet Sungur ile ortaktık. Ankara’da bulunma sebebim; Harun Biniş için arsa bakmaktı” ifadelerini kullandı. Batmaz, bu ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli Kemal Batmaz’ın 18 Ekim’de alınan ikinci ifadesinde, çocuklarının kapatılan Anafen okullarında okuduğunu ve darbe girişimi olmasaydı çocuklarının bu okullardan kaydını aldıracağını anlattı.

Önceki ifadesinde belirttiği telefon numarasının birisi tarafından kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya Batmaz, “Bu hattı daha önce beyan ettiğim doğrudur. Hata ile bu numarayı vermiş olabilirim” cevabını verdi.

Bir önceki ifadesinde darbeyi yönettiği ileri sürülen Harun Biniş ile 15 Temmuz’da buluştuğunu söyleyen şüpheli Batmaz’ın, ikinci ifadesinde 16 Temmuz’da buluştuklarını söylemesi dikkati çekti. Kemal Batmaz, 15 Temmuz günü Akıncı Üssü’ne hiç gitmediğini, bu üssün nerede olduğunu bilmediğini savunarak daha öncesinde Ankara’ya hiç gelmediğini iddia etti. Adil Öksüz’ü hiç tanımadığını, görüşmediğini ve birlikte seyahat etmediğini öne süren Batmaz, Fethullah Gülen’i de basından tanıdığı iddiasında bulundu. Adil Öksüz’ün darbe girişiminden hemen önce, 12 Temmuz’da ABD’den İstanbul’a döndüğü sırada havalimanındaki kameralardan alınan fotoğraflar gösterilerek, söz konusu fotoğraflarda Öksüz’ün hemen arkasında görüldüğünün sorulması üzerine Batmaz, “Bu da bir tesadüftür” dedi.

Şüpheli Kemal Batmaz’a, 13 Temmuz tarihindeki ABD’den dönüşü sırasında Atatürk Havalimanı’ndan birlikte çıkış yaptığı, yan yana yürüdüklerine dair fotoğrafların gösterilmesi üzerine de “Elimizde bavul olduğu halde yürümemiz ve yan yana durmamız tesadüftür” iddiasını yineledi.

Batmaz’ın 25 Ekim’de yeniden ifadesi alındı. Soruşturmayı yürüten savcının, “Önceki ifadenizde Ankara’ya 16 Temmuz’da geldiğinizi belirttiniz. Bu beyanın aksine darbe gecesi Akıncı Üssü’nde 143. Filo’da yürüttüğünüz faaliyetlere ilişkin kamera görüntüleri var” demesi üzerine Batmaz, görüntülerdeki kişinin kendisinin olmadığını iddia etti.

Fotoğraftaki ‘Batmaz’

Adil Öksüz’ün Ankara’ya darbeye hazırlık toplantısı amacıyla geldiği değerlendirilen tarihler ile Öksüz’ün 27 Aralık 2015’deki toplantısından sonra 1 Ocak 2016’da ABD’ye gittiği, şüpheli Batmaz’ın da aynı tarihlerden 1’er gün ara ile ABD’ye gidip geldiği, Öksüz’ün 15-16 Mart’ta Ankara’daki toplantıdan sonra 17 Mart’ta ABD’ye gittiği, Batmaz’ın da 12 Mart’ta ABD’ye gittiği, yine Öksüz’ün 20 Haziran’da ABD’ye gittiği, Batmaz’ın da 24 Haziran’da ABD’den döndüğü, 11 Temmuz’da Öksüz ile aynı uçakla ABD’ye gittiği, 13 Temmuz’da yine beraber yurda döndükleri hatırlatılarak sorulması üzerine “Ben Adil Öksüz’ü tanımıyorum Onunla bu şekilde seyahat trafiğimiz tamamen tesadüftür” cevabı verdi.

Savcılık tarafından Batmaz’ın talebi üzerine çeşitli açılardan çekilen fotoğrafı ile kamera kayıtlarındaki görüntüler bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, kameralardaki kişinin şüpheli Kemal Batmaz olduğuna dair raporunu savcılığa sundu.