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15 Temmuz Darbe Girişimi

ABD'ye Adil Öksüz business, Kemal Batmaz ekonomi bölümünde uçmuş!

Tuğgeneral Hakan Evrim'in Batmaz'a selam görüntüsü ifadesini yalanlandı

04 Kasım 2016 08:32

15 Temmuz darbe girişiminin kilit iki ismi Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’a ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarken ikilinin 11 Temmuz 2016’da ABD’ye TK003 sefer sayılı uçakla gittikleri belirlendi. ABD’ye aynı uçakta giden Öksüz, business bölümünde bulunan 04G, Batmaz ise ekonomi sınıfında bulunan 27H numaralı koltukta oturdu. Öksüz’ün ABD’ye gidiş ve gelişlerinde yanında Kemal Batmaz olduğu ortaya çıkmıştı. İkilinin darbe talimatını almak için ABD'ye gittikleri tahmin ediliyor. 

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’a ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Batmaz ve Öksüz 10 Haziran’da, 11 Temmuz günü için ABD’ye giden TK003 sefer sayılı uçağa rezervasyon yaptırdı.

ABD’ye aynı uçakta giden Adil Öksüz, business bölümünde bulunan 04G, Kemal Batmaz ise ekonomi sınıfında bulunan 27H numaralı koltukta oturdu.

Öksüz ve Batmaz, darbe girişimine ilişkin talimat aldıktan sonra 13 Temmuz’da TK002 sefer sayılı uçakla Türkiye’ye döndü. Dönüş yolunda aynı uçakta Batmaz 29E numaralı koltukta otururken, Adil Öksüz’ün ise 15H numaralı koltuğu kullandığı tespit edildi.

Hep aynı tarihlerde

Savcılık, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ın darbe girişimi öncesinde aynı zaman diliminde ABD’de bulunduklarını tespit etti. Buna göre 18 Ekim 2009’da Adil Öksüz ABD’ye giderken, Kemal Batmaz da 20 Ekim 2009’da uçtu. Batmaz 22 Ekim 2009’da, Öksüz 23 Ekim 2009’da yurda döndü. Adli Öksüz ve Kemal Batmaz’ın 16 Mayıs 2010 tarihinde ABD’ye gidip, 25 Mayıs 2010 tarihinde birlikte yurda döndükleri de belirlendi.

Savcılık, 143. Filo’da görüntüleri ortaya çıkan sivil imamlardan olduğu iddia edilen Harun Biniş’in de TİB’den önce 2009 yılında, 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Kaynak Holding bünyesindeki Venero Bilişim isimli şirkette çalıştığını tespit etti. Harun Biniş ile Kemal Batmaz’ın bu işyerinde tanıştıkları belirlendi. Biniş, 26 Ekim 2010 tarihinde TİB’de uzman olarak çalışmaya başladı. Savcılık, Biniş’in 1 Temmuz 2016’dan itibaren telefonunu kullanmadığını saptadı. Batmaz ifadesinde, Biniş’le tarla bakmaya gittiğini söylemişti.

Cezaevi fotoğrafı

Bu arada savcılık, darbe gecesi Akıncı Üssü’nün yakınında yakalanan siviller Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç’un Sincan Cezaevi’nde tek kişilik hücrelerde kaldığını da bildirdi. Batmaz ve Biniş’in cezaevi fotoğrafları da basına yansıdı.

Selam görüntüsü yalanlandı

Darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü’nde Kemal Batmaz ile üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in üs koridorlarında ortaya çıkan görüntüleri, Evrim’in daha önce verdiği ifadeyle çelişiyor. Görüntülerde Batmaz ve Evrim’in saat 22.05’te 143. Filo koridorunda karşılaştıkları, Evrim’in Batmaz’ı başıyla selamladığı görülüyor. Darbe girişimi sonrasındaki ifadesinde o saatlerde “silah zoruyla, etrafını saran 5-6 kişilik gruba yardımcı olmak zorunda kaldığını” anlatan Evrim’in saat 22.30’da arkasında Kemal Batmaz olduğu halde rahat bir şekilde koridorda yürüdüğü görülüyor.

 

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15 Temmuzdarbe girişimiAdil ÖksüzKemal BatmazABD

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