Başsavcı: Kemal Batmaz ismi kritik, Adil Öksüz'ün de üstünde olabilir

Ankara'daki 'FETÖ' soruşturmarı hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz'le birlikte görünen Kemal Batmaz'la ilgili olarak "Kemal Batmaz kritik bir isim, Adil Öksüz'ün de üstünde olabilir" dedi.

Harun Kodalak'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

- 2017 başında ilk davayı açmayı planlıyoruz.

- İlk davadan sonra seri şekilde yeni davalar açılacak.

- 4 bin 359 asker ve sivil tutuklu. 10 bin kişi soruşturuluyor.

- Soruşturmaları 3 binden fazla hâkim ve savcı yürütüyor.

- Kemal Batmaz kritik bir isim, Adil Öksüz'ün de üstünde olabilir