Tuğgeneralden darbe girişiminin iki numarası olduğu iddia edilen Kemal Batmaz'a asker selamı!

Darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü’nün koridorlarına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Darbe gecesine ait görüntülerde, 'FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz’le ABD’den darbe talimatını aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Kemal Batmaz da yer aldı. 143’üncü Filo’daki görüntülerde üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in Batmaz’a başıyla asker selam verdiği görülüyor.

Darbe girişimi gecesi rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tanık olarak verdiği ifadesinde Akıncı Üssü komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim hakkında "Beni Fethullah Gülen ile görüştürmek istedi" demişti.

Adil Öksüz, darbe girişiminin sabahı 16 Temmuz’da Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalandı. Sincan Adliyesi’nde sorgulandıktan sonra 18 Temmuz’da bırakılınca kayıplara karıştı. Öksüz’ün darbedeki rolünün açığa çıkması üzerine dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Başsavcı Harun Kodalak koordinesinde savcı Ramazan Dinç’in yürüttüğü soruşturmada, Öksüz’ün bağlantılarına ilişkin çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

'Sır' toplantılar

Öksüz’ün kullandığı ‘06 SIR 49’ plakalı aracın, kayıtları incelemeye alındı. Öksüz’ün 27 Aralık 2015 ile 10 Ocak, 17 Ocak, 31 Ocak, 22 Şubat, 1 Mart, 15 Mart, 31 Mart, 6 Mayıs, 28 Mayıs, 5 Haziran ve 16 Haziran 2016 tarihilerinde Ankara’ya gelerek toplantılar yaptığı tespit edildi. Gizli tanıkların verdiği bilgiler doğrultusunda, Öksüz’ün darbe hazırlıkları toplantılarının yaptığı iki ev tespit edildi.

Seyahatlari inceledi

Öksüz’ün yurtdışı seyahatleri de detaylı araştırıldı. Öksüz’ün, 27 Aralık’ta Ankara’da katıldığı toplantıdan kısa bir süre sonra, 31 Aralık’ta 2015’te ABD’ye gittiği, 4 Ocak’ta döndüğü belirlendi. 15 Mart 2016’da Ankara’daki başka bir toplantıya katılan Öksüz’ün, 17 Mart’ta tekrar ABD’ye gittiği anlaşıldı. Öksüz, 21 Mart’ta yurda döndü. 20 Haziran’da tekrar ABD’ye giden Öksüz, 24 Haziran’da Türkiye’ye geldi. En dikkat çeken ve darbe talimatı aldığı ileri sürülen ziyaret ise 11 Temmuz’da yapıldı. Öksüz iki gün ABD’de kaldıktan sonra 13 Temmuz’da döndü.

O isim tespit edildi

Savcılık, Öksüz’ün seyahatleriyle ilgili yolcu listelerini de mercek altına aldı. Öksüz’ün seyahatlerinde Kemal Batmaz’la uçtuğu belirlendi. Bu tespitten sonra Batmaz hakkında soruşturma genişletildi. Yapılan incelemede, mart ayında ABD’ye yapılan ziyaretinde Adil Öksüz ile Kemal Batmaz’ın yanı sıra 5 yolcunun daha bulunduğu, bu yolcuların bu ikiliyle 17 Mart’ta gittikleri ve 21 Mart tarihinde de birlikte döndükleri anlaşıldı.

143’üncü Filo'da

Kemal Batmaz’ın izine Akıncı Hava Üssü’nde de ulaşıldı. Batmaz’ın darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da 143’üncü Filo’da bulunduğuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saat 21.50’den sabaha karşı 01.40’a kadar 143’üncü Filo’da olduğu tespit edilen Batmaz’ın darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği görülüyor. Darbeye hazırlık ziyaretleri olarak değerlendirilen seyahatlere Öksüz’ün Aralık 2015 tarihinde başladığı tespitini yapan savcılık, Batmaz’ın ziyaretlerine daha önce başladığına dikkat çekti. Savcılık kaynakları, bu nedenle darbenin ön hazırlık çalışmalarını Batmaz’ın koordine etme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etti.

Selamı veren o

143’üncü Filo’nun koridorlarında darbe gecesi dolaşan Kemal Batmaz’ın bir asker tarafından baş selamıyla karşılandığı görülüyor. Bu kişi Akıncı Hava Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim.

Kim kimdir?

O da tarla bakmış

Darbe girişimi kapsamında Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kemal Batmaz ifadesinde, firari Adil Öksüz gibi Kahramankazan ilçesine tarla bakmaya gittiğini söyledi. Batmaz, "Gece İstanbul’dan Ankara’ya otobüsle geldim. Çay yolunda Harun Biniş ile bulaşarak, tarla bakmaya gittim. Darbe girişimini yolda öğrendim" demişti.

'Hava imamı'

Adil Öksüz, 1967’de doğdu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri üzerinde çalışmalarına devam etti ve İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Akıncı'da yakalanmıştı

Anafartartalar Kolejleri’nin sahibi Hakan Çiçek, darbe girişiminin merkezi Akıncı Üssü’nde yakalandı. Çiçek ifadesinde, “Ankara’da Çankaya Yıldız, Çayyolu’nda Anafartalar Kolejlerim var. Cuma günü okuldan öğrencilerimizin velisi Albay Ahmet Özçetin, beni cuma günü akşam 20.30 sıralarında sosyal etkinlik için Akıncı Üssü’ne davet etti” dedi.

TİB'den atıldı

İfadesinde Kemal Batmaz’la Kahramankazan’da tarla bakmaya gittiğini söyleyen Harun Biniş, 143. Filo’daki görüntülerine ilişkin ‘montaj’ dedi. TİB’de çalıştığı dönemde aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu devlet yöneticilerin kullandığı kriptolu telefonların dinlenilmesine ilişkin davada sanık olduktan sonra bu kurumla ilişkisi kesildi.

5. sivil: Nurettin Oruç

Nurettin Oruç da Akıncı Üssü’nde yakalandı. İfadesinde film yapım şirketinde çalıştığını söyleyen Oruç, “Akıncılar kışlası yakınlarındaki köye hayvan yetiştiriciliği konusunda hazırlayacağımız bir belgeselle ilgili ön görüşme ve sözleşme yapmak amacıyla gittim. Darbe girişimiyle bir ilgim yoktur” demişti.

15 Temmuz sonrası başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Batmaz, kayyım atanan kurumlar arasında bulunan Kaynak Kâğıt A.Ş'nin genel müdürlüğünü yapıyordu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kemal Batmaz, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.