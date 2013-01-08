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Savcıdan, Karadayı hakkında ikinci kez tutuklama talebi

Eski Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın serbest bırakılmasına ilişkin karara, soruşturma savcısı Bilgili'den itiraz geldi

08 Ocak 2013 21:05

28 Şubat soruşturmasını yürüten savcı Mustafa Bilgili, eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın serbest bırakılmasına itiraz etti. Kuvvetli suç şüphesini gerekçe gösteren savcı, Karadayı hakkında ikinci kez tutuklama istedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın serbest bırakılmasına ilişkin karara, soruşturma savcısı Mustafa Bilgili'den itiraz geldi.

Savcı Mustafa Bilgili, 28 Şubat soruşturması kapsamında dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın tutuklanmasını talep etmiş, ancak bu talep Özgürlük Hakimi Halil İbrahim Kütük tarafından reddedilmişti.

Savcı Bilgili, son karara da itiraz ederek Karadayı hakkında ikinci kez tutuklama talep etti.

Talebe gerekçe olarak, kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumunu gösteren Bilgili, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in Karadayı'ya yönelik açıklamalarını da delil olarak sundu.

Kararı, başka bir özgürlük hakimi değerlendirecek.

Tutuklama talebini reddeden Ankara özgürlük hakimlerinden Halil İbrahim Kütük; "Başlıbaşına soyut suçlamalar tutuklama gerekçesi yapılamaz" diyerek adli kontrol uygulanmasının yeterli olduğuna karar vermişti.

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