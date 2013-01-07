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Nimet Baş: 28 Şubat'ın en önemli aktörü İsmail Hakkı Karadayı'dır

Baş, "Her darbede toplumun bir kesimi bedel ödedi. 28 Şubat'ta ise neredeyse toplumun tamamı hedef alındı" ifadesini kullandı

07 Ocak 2013 09:53

TBMM Darbe Komisyonu Başkanı Nimet Baş, "28 Şubat süreci eğer bir yargılamaya konu olacaksa bunun en önemli aktörü dönemin Genelkurmay Başkanı'dır" dedi.

Milliyet gazetesinden Zeynep Miraç'ın sorularını yanıtlayan Nimet Baş özetle şunları söyledi:

İsmail Hakkı Karadayı'nın savcılıkça ifadeye çağrılmasında, komisyon anlattıklarının etkisinin olmadığını söyleyen Baş "Biz onu geçen yaz dinledik, savcılık aylar sonra çağrıdı" dedi.

"Darbelerin en büyüğü 28 Şubat'tır" sözlerine açıklık getiren Baş, "Her darbede toplumun bir kesimi bedel ödedi. 28 Şubat'ta ise neredeyse toplumun tamamı hedef alındı" ifadesini kullandı.

Baş komiyonda herkese her şeyi sorduklarını ancak doğru cevaplar verilmemiş olabileceğini söyledi.

"Biz o cevabın doğru olup olmadığını anlayabilecek bilgiye sahiptik her biri hakkında" diyen Baş, devlet içindeki hukuk dışı yapılanmaların hâlâ tasfiye edilemediğini öne sürdü:

"Hangi ad altında olursa olsun ortaya çıkarılmalıdır. Devlet sırrı gibi kavramların arkasına saklanılmamalı."

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