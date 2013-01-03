28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı Karadayı tutuksuz yargılanacak

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle gönderildiği mahkemece serbest bırakıldı. Hakkında yurtdışı çıkış yasağı konulan Karadayı tutuksuz yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarından Mustafa Bilgili'nin talimatıyla ifadesi alınan dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde İsmail Hakkı Karadayı’nın kaldığı Fenerbahçe Orduevi yanındaki lojmana gitti.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Karadayı, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde İsmail Hakkı Karadayı’nın kaldığı Fenerbahçe Orduevi yanındaki lojmana gitti. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Karadayı, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Karadayı, sağlık kontrolünün ardından Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkartıldı.

Kendi korumaları ve polisler eşliğinde Ankara'ya götürülen Karadayı, Ankara Adalet Sarayı'na getirildi.

Arbede çıktı

Adliye önünde toplanan bir grup, ellerinde Türk bayrakları ve posterler eşliğinde Karadayı’ya destek verdi. Slogan atan grup ile polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Karadayı'nın savcılık ifadesine, soruşturmayı yürüten Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin'in yanı sıra Başsavcıvekili Murat Esen'in de katıldı.

Karadayı'ya Batı Çalışma Grubu'nun faliyetlerine yönelik soruların da aralarında olduğu 83 soru yöneltildi.

Yaklaşık 3.5 saat süren ifade işleminin ardından Karadayı, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

'Alehimizde delil yok'

Savcının kararını açıklamasının ardından gazetecilere açıklamaya yapan Karadayı’nın avukatı Erol Yılmaz Aras, "Aleyhimizde hiçbir delil yok ancak savcı Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi olmadan bu faaliyetlerin yapılamayacağını düşünerek tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Karadayı'nın şimdi mahkeme huzurunda ifadesi alınacak" dedi.

Eve polislerin gelmesine tepki gösteren Aras, “Bu şekilde sabahın bir saatinde iki arabayla gelinmese hoş olurdu. Biz kendisini hazır edebilirdik" dedi.

Avukat Aras, emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

'Bu süreç bir darbe değildir'

28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’na, “Bu süreç bir darbe değildir, ne yapıldıysa hukuki çerçevede içinde yapılmıştır” demişti.

Sürecin dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in bilgisi dâhilinde geliştiğini belirten Karadayı, “Ondan önce yaşanan olaylar bizi rahatsız etmiştir. Dönemin Başbakanı (Erbakan) ‘Kanlı mı kansız mı olacak’ demiştir. Hizbullah’ın terör eylemleri, Aczmendiler, laiklik karşıtı eylem ve uygulamalar vardı. TSK’ya yönelik ‘dinsiz’ diye yazılar yazılıyordu. Konu MGK’da ele alındı. 28 Şubat’ta oturduk konuştuk. 10.5 saat sürede 18 maddelik karar alındı. Cumhurbaşkanı tek tek maddeleri sordu ve hükümet de kabul etti. Bugün olsa bu kararların altına yine imzamı atarım” diye konuşmuştu.

Karadayı: 'Balans ayarı yaptık' sözü boşboğazlık

Karadayı, dönemin Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde bulunan Çevik Bir’in 28 Şubat sürecinde Sincan'da tankların yürütülmesi için sarf ettiği “Demokrasiye balans ayarı yaptık” sözü için “Her yerde olduğu gibi bizde de boşboğazlar var” yorumunda bulunmuştu. Karadayı, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak’ın 28 Şubat için yaptığı “postmodern darbe” nitelendirmesi içinse, “Aptalca bir ifade” değerlendirmesi yapmıştı.