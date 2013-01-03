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28 Şubat'ın komutanı Karadayı, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat soruşturması kapsamında 'şüpheli' ifade verecek

03 Ocak 2013 10:58

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat soruşturması kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında eski Genelkurmay Başkanlarından İsmail Hakkı Karadayı ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne çağrıldı. Ankara’dan İstanbul’a giden polis ekipleri, Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın bulunduğu Fenerbahçe Orduevi’ne gitti.

Karadayı’nın önümüzdeki saatlerde Ankara’ya getirilmesi bekleniyor. Karadayı, soruşturmayı yürüten Savcı Mustafa Bilgili’ye ifade verecek.

 

Karadayı'nın avukatı: Polisler lojmanda

 

Karadayı’nın avukatı Erol Aras, Hürriyet’e, “Fenerbahçe Orduevi’ndeki lojmanında polislerin olduğu bana bildirildi. Henüz ayrıntıları bilmiyorum” dedi.

 

Çevik Bir: Karadayı da soruşturulsun

 

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu bulunan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın da soruşturulması amacıyla yaptığı suç duyurusunda “Suçun varlığında ısrarlı olunuyorsa eşit ve adil davranılmalı, Karadayı da soruşturma kapsamına alınmalıdır. Karadayı’nın da soruşturma kapsamına alınması, soruşturmanın selameti açısından yasal bir zorunluluk ve vicdanı bir görevdir” demişti.

28 Şubat soruşturması kapsamında bugüne kadar 90 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında dönemin 2. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 60 kişi tutuklanmıştı.

 

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