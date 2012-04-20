Çevik Bir, BÇG çalışmalarıyla ilgili Karadayı'yı işaret etti

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Çevik Bir, savcılıkta verdiği ifadede siyasi parti, vakıf, dernek ve basın-yayın organları ile holdingleri incelemeye aldıklarını kabul etti. Çevik Bir, bu yöndeki faaliyetlerin irticaya karşı halkın desteğini almak için yürütüldüğünü belirtti. Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) çalışmalarının Genelkurmay Başkanı’nın bilgisi dahilinde ve emir komuta zinciriyle yürütüldüğünü söyleyerek dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı’yı işaret etti.

Çevik Bir’e savcılıkta yöneltilen sorulan ve Taraf gazetesinde Arzu Yıldız imzasıyla yayımlanan Bir’in ifadesi şöyle:



Medyayı kullandık

Soru: Genelkurmay Başkanlığı’nın 6 Mart 2012 tarihli cevabi yazılarının EK B’sinde bulunan 27 Mayıs 1997 tarihli Genelkurmay Başkanlığı Batı Eylem Planı konulu Çevik Bir imzalı yazı ve yazının EK A’sında bulunan 19 sayfadan oluşan İdris Koralp imzalı Batı Çalışma Konulu Eylem Planı hakkında bilginiz var mıdır? Bu belge kim ya da kimler tarafından hangi amaçla hazırlanmıştır açıklayınız. Bu eylem planını kim ya da kimlerin talimatıyla kim/kimler hazırladı?

Çevik Bir: Eylem planının kuvvet komutanlıklarına ve ilgili yerlere gönderme yazısını ben imzaladım, doğrudur. Ekinde bulunan 19 sayfadan oluşan BÇG Eylem Planı’nı ise İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp imzalamıştır. Bu çalışmaları plan ve proje subayları hazırlar. Müdürler ve emir komuta silsilesi doğrultusunda işlem görerek bana gelir. Konu ile ilgili başkanlıklar koordine edilmediği takdirde ben koordine edilmesi için evrakı geri gönderirim. Koordine edildikten sonra evrak tekrar bana gelir. Ben imzalamadan veya onaylamadan önce veya onayladıktan sonra Genelkurmay Başkanı’na çıkar bilgi veririm, emirlerini alırım, ondan sonra evrakın gereğini yaparım.

Soru: Batı Eylem Planı’nın 1 nolu faaliyet planı c bendindeki ifadelerden halka psikolojik harekât uygulandığı ve seçilmiş hükümete karşı sokakların hareketlendirileceği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda ne tür çalışmalar icra ettiniz?

Çevik Bir: Bu konuda irticai faaliyetlere karşı halkın desteği için bu maddeler yazılmıştır.



Soru: Belgenin d bendinde,

“Devletin laik ve demokratik yapısını hedef alan irticai faaliyetlere destek veren siyasi parti, vakıf ve dernekler, kurum, kuruluş ve teşekküller, basınyayın organları, finans kuruluşları ve holdinglerin ülkeye zarar veren eylem ve yatırımlarını incelemek, ortaya çıkarmak ve bu olumsuz çalışmalarını kamuoyuna vermek” ifadeleri yer almaktadır. Bu partilere karşı ne tür faaliyetler icra ettiniz? Bahsi geçen kuruluşlara karşı ne tür çalışmalar yürüttünüz. Siyasi parti, vakıf ve dernekler, basın yayın organları, finans kuruluşları ve holdingleri takip edip, yıpratma faaliyetinin yasal dayanağı nedir?

Çevik Bir: Birinci tehdit irtica olduğu için, bu konudaki çalışmalarla ilgilidir. Halkın desteğinin alınmasıdır. Kardak krizinde de halkın desteğini almak için halk aydınlatılmıştır.



Soru: Planda “Tarikatlara bağlı ve onların kontrolünde olan özel yurt, vakıf, okul ve dershanelerin, yeni amacı, öğrenci miktarı ve yöneticilerini tesbit etmek, bunları finanse eden kurumları ve yöneticileri belirlemek, bunların zararlı faaliyetleriyle zayıf ve hassas yönlerini tesbit etmek, bunların haberli ve habersiz denetimlerinin ve özellikle mali açıdan denetiminin ilgili makamlarca yapılmasını sağlamak, medyayı kullanmak suretiyle afişe etmek ve halkın gerçekleri öğrenmesini sağlamak” ifadeleri ile ne kast ediyorsunuz? Hangi medyadan kimleri ve nasıl kullandınız?

Çevik Bir: İrticanın birinci öncelik olması sebebiyle biz bu yöntemleri kullandık.

Çevik Bir, ifadesinde BÇG’nin çalışmalarının Genelkurmay Başkanı’nın bilgisi dahilinde ve emir komuta zinciri içinde yürütüldüğünü dile getirdi.



Genelkurmay’ın bilgisi dahilindeydi

Soru: Genelkurmay Başkanlığı’nın 29 Temmuz 1997 tarihli Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na (Hz. 1997/285) hitaben yazılan Genelkurmay Başkanı namına Fevzi Türkeri Tümgeneral İKK. ve Güv. D. Başkanı imzalı cevabi yazılarında 29 Nisan 1997 tarihli BÇG Rapor Sistemi konulu belgenin gerçek belge olduğunu bildirdiği, savcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçen 29 Nisan 1997 tarih ve Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi konulu Org. Çevik Bir imzalı belge hangi amaçla hazırlanmıştır, açıklayınız.

Çevik Bir: Bu belgede ilgisinde belirtildiği üzere 10 Nisan ve 16 Nisan 1997 tarihli yazılar üzerine BÇG rapor sistemi olarak hazırlanmıştır. O dönemde İGHD Plan Şube Müdürü İdris Koralp ve Plan Proje Subayları tarafından hazırlanmış, ekleri İdris Koralp tarafından imzalanmış ve aynı üst yazısı da onlar tarafından hazırlanarak silsile yoluyla emir komuta dahilinde koordine edilerek bana ulaşmıştır. Ben de o dönemin Genelkurmay Başkanı’na o konuda imzadan önce veya sonra bilgi verip belgeyi göstermişimdir.



Soru: Bu belge kapsamında Genelkurmay 2. Başkanı’na kimler arz etmekteydi?

Çevik Bir: Genelde önemli konular bana arz edilir ben de Genelkurmay Başkanımıza arz ederim, emrini ve onayını alırım.

Soru: “Batı Çalışma Grubu oluşturulması” konulu belge incelendiğinde BÇG’nin Genelkurmay Harekât Başkanlığı, içgüvenlik harekât dairesi altında yapılandığı anlaşılmaktadır. İlgili emirde yapılması gereken faaliyetlerin kuvvet komutanlıklarına ve ordulara kadar planlandığı anlaşılmaktadır. BÇG faaliyetlerinin kuvvet komutanlıkları ve ordulardaki yapılanması nasıldı?

Çevik Bir: Emir doğrultusunda küçük çapta şube bazında hava, deniz, kara ve jandarmada Batı Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Bunlar da faaliyetlerini ve çalışmalarını Genelkurmay’da bulunan merkeze gönderiyordu.