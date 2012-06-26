Karadayı: 'Balans ayarı' boşboğazlık, 'postmodern darbe' dangalaklık!

28 Şubat’ın Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, o dönem 2’nci Başkanlığını yapan Çevik Bir’in Sincan’da yürüyen tanklar için kullandığı “balans ayarı” sözü için, “boşboğazlık”; yine o dönem genel sekreterliğini yapan Erol Özkasnak’ın “postmodern darbe” ifadesi için de “aptalca” dedi.

Turan Yılmaz'ın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Karadayı, dün İstanbul Dolmabahçe Sarayın’da kendisini dinleyen TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’na çarpıcı açıklamalar yaptı. Karadayı, 28 Şubat sürecine damgasını vuran Sincan’da tank yürütülmesine ilişkin, “Onun 28 Şubat ile bir ilgisi yoktur. O rutin bir olaydır. O tanklar NATO tatbikatı nedeniyle Etimesgut’a çalışmaya gidiyordu. Ancak tanklardan biri arızalanmıştı. O güne rastlaması tümüyle tesadüftür. Ama o zaman birileri bunu öyle yorumladı, birileri de buna sahip çıktı” dedi.

Karadayı, Bir’in bu olay için kullandığı “Balans ayarı yaptık” sözü için, “Her yerde olduğu gibi bizde de boşboğazlar var”, Özkasnak’ın 28 Şubat için “Postmodern darbe” açıklaması için de, “Aptalca bir açıklama” değerlendirmesi yaptı. Karadayı, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak’ın “28 Şubat postmodern darbedir” ifadesini ısrarla soran komisyon üyelerine, “28 Şubat asla bir darbe değildir, söylendiği gibi postmodern darbe de değildir. Öyle düşünmek aptalca bir şey. (Karadayı'nın postmodern darbeyle ilgili sözleri Hürriyet gazetesinde 'aptalca' ifadesiyle yayımlanırken, Zaman gazetesi haberinde bu ifadeyi "dangalaklık" olarak yer verdi - T24) Doğru değil. Yasal süreç içerisinde, gayet hukuk içinde bir olaydır. Bugün de olsa bu kararların altına imzamı atarım” diye konuştu.

'Altına yine imzamı atarım'

Karadayı, 28 Şubat’ın hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, “Bu süreç bir darbe değildir, ne yapıldıysa hukuki çerçevede içinde yapılmıştır” diye konuştu. Bu sürecin MGK’nın başı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in bilgisi dahilinde geliştiğini belirten Karadayı, “Ondan önce yaşanan olaylar bizi rahatsız etmiştir. Dönemin Başbakanı (Erbakan) ‘Kanlı mı kansız mı olacak’ demiştir. Hizbullah’ın terör eylemleri, Aczmendiler, laiklik karşıtı eylem ve uygulamalar vardı. TSK’ya yönelik ‘dinsiz’ diye yazılar yazılıyordu. Konu MGK’da ele alındı. 28 Şubat’ta oturduk konuştuk. 10.5 saat sürede 18 maddelik karar alındı. Cumhurbaşkanı tek tek maddeleri sordu ve hükümet de kabul etti. Bugün olsa bu kararların altına yine imzamı atarım” dedi.

Adnan Menderes'in yanlışı

Karadayı, geçmiş darbeler konuşulduğu sırada, “1960 darbesinde teğmendim. Adnan Menderes namuslu adamdı ama çok büyük yanlışlar yaptı. Mesela Türkiye’de Türkçe ezan çok güzel okunuyordu. Ben dinlerken tüylerim ürperiyordu, sonra Arapça okunmaya başlandı. Bence yanlış yapıldı, hâlâ da tasvip etmiyorum” ifadelerini kullandı.