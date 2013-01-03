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'Karadayı ya da başka komutanlar tutuklanarak geçmişle hesaplaşılmaz'

28 Şubat Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Şeker: Darbelere zemin oluşturan 300’e yakın düzenleme var, ancak hala ayıklama yok, Karadayı ya da başkaları tutuklanarak geçmişle hesaplaşılmaz

03 Ocak 2013 15:20

Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

Meclis Darbe Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Mehmet Şeker, sabah saatlerinde 28 Şubat soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın sorgulanmasıyla ilgili  "kişileri tutuklayarak geçmişle hesaplaşamazsınız" dedi.

“ Kişiler tutuklanarak, cezaevine atılarak geçmişle hesaplaşamazsınız intikam duygusu bir gün gelir rövanşa dönüşür”  dedi.

12 Eylül’den bu yana darbelere zemin oluşturan kanunlarda ve yönetmeliklerde düzenlemeler yapılmadığına vurgu yapan  Şeker, kişiler üzerinden hesaplaşmaların yanlış olduğunu, yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.


Batı Çalışma Grubu belgesi gelmedi


Şeker, Darbe Komisyonun,  Karadayı’yı  İstanbul’da dinlediğini hatırlatarak “Batı Çalışma Grubu’na  dair sorular  yöneltildi, fakat kendisi BÇG’den haberdar olmadığını söyledi” şeklinde konuştu.

Komisyona gelen tüm komutanların da BÇG konusunda aynı yanıtı verdiklerini söyleyen Şeker,“ Çünkü devletin birimlerinden bize Batı Çalışma Grubu hakkında belge gelmedi. Böyle bir yapı konusunda belge gönderilmedi” dedi.


 ‘Başbakanlık Takip Kurulu’  var


“Başbakanlık Takip Kurulu var. Yasal bir kuruluş” diyen Şeker, söz konusu kurula aynı zamanda BÇG dendiğine dikkat çekti. Fişlemelerle anılan bu kurullara ve organizasyonlara vurgu yapan Şeker’e göre,  Türkiye’de 100 yıldır fişleme var.  Fişlenmeyen tek bir kişi de yok.
 

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