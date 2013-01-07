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28 Şubat savcısı, Çevik Bir'e Karadayı'nın ifadelerini soracak

Mustafa Bilgili, İsmail Hakkı Karadayı'nın serbest bırakılmasına itiraz etmeden önce, Karadayı hakkında suç duyurusunda bulunan Çevik Bir'i dinleme kararı aldı

07 Ocak 2013 10:03

28 Şubat soruşturmasını yürüten savcı Mustafa Bilgili, gözaltına alıp sorguladığı eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın serbest bırakılmasına yapacağı itiraz öncesi, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir’i dinleme kararı aldı. Savcı Bilgili, Çevik Bir’e, Karadayı’nın yaptığı savunmalara ne diyeceği sorulacak.

28 Şubat döneminin Genelkurmay İkinci Başkanı olan ve Batı Çalışma Grubu (BÇG) belgelerinin altında imzası bulunan Çevik Bir, tutuklandıktan sonra avukatı aracılığıyla savcılığa, Karadayı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Çevik Bir’in suçladığı Karadayı, geçen perşembe günü savcı Bilgili’nin talimatıyla gözaltına alınmıştı. Ankara Adliyesi’ne getirilen Karadayı, sorgulandıktan sonra tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi hâkimliğince serbest bırakılmıştı. Karadayı, BÇG’den haberinin olmadığını, buna ilişkin belgeleri de ilk kez savcılıkta gördüğünü söylemiş, “Demokrasiye bağlı kaldım ancak bazı arkadaşlar sınırı aşmış olabilir” demişti.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre, Bilgili’yse Karadayı’nın serbest bırakılmasına itiraz etmeden önce kritik bir hamle yaptı ve Karadayı hakkında suç duyurusunda bulunan Bir’i itirazdan önce dinleme kararı aldı. Bu kapsamda Sincan Cezaevi’ne talimat yazan Bilgili, Karadayı’nın bu hafta başında ifade için getirilmesini istedi. Bir’in bugün veya yarın ifade vermesi bekleniyor.

Savcı Bilgili, Bir’in ek sorgusunda Karadayı’nın BÇG’den haberinin olmadığı şeklindeki ifadelerini anımsatıp bu kapsamda konuşmasını isteyecek. Savcı, Bir’den Karadayı hakkında yeni deliller sunmasını isteyecek. Savcı Bilgili, Bir’in Karadayı aleyhinde vereceği yeni ifadeyi de itiraz dilekçesine ekleyecek ve öyle itiraz edecek.

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