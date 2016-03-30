Savcı Kiraz suikastiyle ilgili 9 DHKP-C'li için yakalama kararı çıkarıldı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makamında bir yıl önce rehin alındıktan sonra öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmaya bakan İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından DHKP/C yöneticisi olduğu iddia edilen 9 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Serpil Kırkeser'in haberine göre, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın bu talebini kabul etti. Hakimliğin, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın odasında eylemi gerçekleştiren ve güvenlik güçler ile girdikleri silahlı çatışma sonucuna ölen DHKP/C oldukları ileri sürülen şüphelilerin, Merkez ve Genel Komitesi ile irtibatlı oldukları vurgulanan kararında, "Bunun yanında eylemi gerçekleştiren şüphelilerin, soruşturma dosyası içerisinde HTS kayılarına göre eylem sürecinde ve müzakereler devam ederken yurtdışı (Yunanistan- Bulgaristan) ile süreklilik arz eden irtibatlarda bulundukları, söz konsusu yurtdışı kaynaklı bu telefonların terör örgütünce müzahir yayın organlarınca kullandıkları tespit edilmiştir. Bu husular dikkate alındığında yasadışı silahlı terör örgütünün sözde Merkez Komite ve Genel Komite üyesi konumundaki örgüt yöneticilerinin sürecin planlanması, devamı ve sonuçlandırılmasında etkili oldukları anlaşılmıştır" dendi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller bulunduğu ifade edilen kararda, hakkında yakalama kararı çıkarılan bazı şüphelilerin Türkiye'de yerleşim yeri adreslerinin bulunmadığı, bazı şüphelilerin adreslerinde tüm aramalarına rağmen bulunamadığı kaydedildi.



9 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı



Nöbetçi mahkeme, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etme" ve "Tasarlayarak öldürme" suçundan Faruk Ereren, Sadi Naci Özpolat, Seher Demir, Şerefettin Gül, Mesut Demirel, Zerrin Sarı, Hüseyin Fevzi Tekin, Nuri Eryüksel ve Musa Aşoğlu hakkında "tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı" çıkarılmasına karar verdi.

Savcı Mehmet Selim Kiraz İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makamında 31 Mart 2015'te rehin alınmıştı. 8 saat süren rehine alma olayı kanlı bitmiş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz hayatını kaybederken, DHKP-C'li Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla düzenlenen opasyonda öldürülmüştü.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcıları soruşturma kapsamında Özdemir Sabancı suikastinin sanığı, DHKP-C üyesi İsmail Akkol "tanık" sıfatıyla geçtiğimiz günlerde ifadesine başvurmuştu. İsmail Akkol, ifadesinde Savcı Kiraz'ın öldürüldüğü gün Yunanistan'da cezaevinde olduğunu söylediği öğrenilmişti.