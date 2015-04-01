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Savcı Mehmet Selim Kiraz panik butonuna basmış

Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırının detayları ortaya çıkıyor...

01 Nisan 2015 13:37

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu saldırının ilk anında panik butonuna bastığı ortaya çıktı.

Milliyet 'in haberine göre, yanlarındaki silahla Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın odasına çıkan DHKC'liler, savcıyı etkisiz hale getirip, odanın kapısını arkadan kilitledi. Bu  sırada Savcı Kiraz, panik butonuna basarak, yardım talebinde bulundu. Ancak güvenlik görevlileri kapının kilitli olması nedeniyle odaya giremedi.

Öte yandan operasyonun sonunda Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın hastaneye kaldırılmasının ardından emniyet güçleri, odada incelemelerde bulundu. Bomba bulunma iddialarını dikkate alan polis, odadaki çantayı kontrollü patlattı. Çantada bomba olmadığı belirlendi.

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