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Savcı 'kırmızı fularlı kız'ı takip ediyor: Dağa çıktı, ek delil sayılsın

Ayşe Deniz Karacagil hakkında iddianame hazırlayan savcı, genç kadının PKK'ya katıldığı yönündeki haberleri 'ek delil' olarak gösterdi

16 Temmuz 2014 14:55

Antalya'daki Gezi Parkı eylemlerinde 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan 21 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil hakkında iddianame hazırlayan Cumhuriyet savcısı Hakan Sakmak, Karacagil'in PKK'ya katılmak üzere dağa çıktığı yönündeki haberler üzerine mahkemeye ek yazı sundu. Karacagil'in avukatı, savcının bu tutumunun 'hukuka aykırı' olduğunu savundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Teslime Tosun’un haberine göre, 'Kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil hakkında Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 24 yıldan 98 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlayan savcı Hakan Sakmak, yargılamanın yapılacağı Antalya 6' Ağır Ceza Mahkemesi'ne ek yazı gönderdi. Yazıda, Karacagil'in PKK'ya katılmak üzere dağa çıktığı belirtilerek, bu durumun da 'delil' olarak değerlendirilebileceği kaydedildi. Gazetelerde Ayşe Deniz Karacagil'in dağa çıktığı haberlerinin yer almasının ardından, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstahbarat şubelerinden konuyla ilgili bilgi istediğini kaydeden savcı Sakmak, mahkemeye sunduğu yazıda şunlara yer verdi:

"Polisten gelen bilgide, özellikle Suriye ülkesinde Rojava olarak adlandırılan, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin elinde bulundurduğu bölgede birlikte faaliyetlerine rastlanıldığı, Ayşe Deniz Karacagil'in bıraktığı belirtilen mektubunda da değindiği Serkan Tosun isimli şahsın MLKP terör örgütü üyesi olarak Rojava'da sözde Kürdistan devrimi için faaliyet yürütmekte iken 14 Eylül 2013 tarihinde girdiği silahlı çatışmada öldüğü, Ayşe Deniz Karacagil ile birlikte örgütsel faaliyetlerde bulunan ve hakkında kamu davası açılmış olan Murat Sezgin'in de İstanbul ilinde 18 Eylül tarihinde Serkan Tosun'un cenaze töreninde katıldığı hususlarında tespit edilmiştir. Kamu davası kapsamında delil olarak değerlendirme ihtimali bulunduğundan gereğinin takdir ve ifası arz olunur."

 

Avukat: Hukuka aykırı

 

Ayşe Deniz Karacagil'in avukatı Hakan Evcin, savcılık makamının hukuka aykırı dilekçe verdiğini savunarak şöyle dedi: "Savcılık ancak iddianame hazırladığı tarihe kadar olan olaylar hakkında talepte bulunabilir. Mahkemeye teslim ettikten sonra arkasından ek dilekçe gönderemez. Bu yeni bir soruşturma konusudur. Burada savcı mahkemeyi etkilemeye çalışmış oluyor. 'Bak buna dikkat edin, buna ceza verin' diye algılıyoruz bu yorumu. Bu hukuka aykırıdır. Sonraki eylemler bu dosyayı bağlamaz, bu yeni ve ayrı bir suçtur."

 

Hakkında iki dava açıldı

 

Antalya'daki Gezi Parkı protestolarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Deniz Karacagil, 2 Ekim 2013 günü tutuklandı. Polis sorgusunda 'Taktığı kırmızı renkli fuların sosyalizmi simgelediği' yönünde sorular yöneltilen Karacagil, 11 Ekim günü Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Alanya- Mahmutlar L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. 4 ay 6 gün tutuklu kalan Karacagil, geçen 6 Şubat'ta tahliye oldu. 'Terör örgütü üyeliği, memura mukavemet' gibi çeşitli suçlardan hakkında açılan iki davada toplam 103 yıl hapis cezası istenen Ayşe Deniz Karacagil, 20 Mayıs'ta bıraktığı mektupla Suriye'nin kuzey bölgesindeki Rojava'ya gittiğini yazdı. Kısa süre sonra da 'Destan Yörük' kod adıyla PKK'ya katıldığı belirtilen Ayşe Deniz Karacagil'in dağdaki fotoğrafları yayınlandı.

 

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