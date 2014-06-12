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Kırmızı fularlı kız için internette imza kampanyası

Gezi olayları sırasında 'kırmızı fular takarak sosyalizmi simgeleme' sorgusuyla gündeme gelen ve 98 yıl hapis cezası istenen Ayşe Deniz Karacagil için imza kampanyası başlatıldı

12 Haziran 2014 01:20

Antalya'da Gezi olayları sırasında 'kırmızı fular takarak sosyalizmi simgeleme' sorgusuyla gündeme gelen ve hakkında 98 yıla kadar hapis cezası istenen 20 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil için internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

'Change.org'daki imza kampanyasının dilekçe kısmında şöyle deniliyor: "Sosyalizmi simgeleyen kırmızı fular takmak gibi saçma iddialarla 98 yıla kadar cezası istenen ve birbirinden habersiz savcıların aynı suçtan ikinci davayı açtığı Deniz'in ve tüm gezi tutsakları hakkında açılan davaların geri çekilmesini talep ediyorum."

12 Haziran Perşembe günü Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşına çıkacak olan Ayşe Deniz Karacagil ile birlikte 4 sanıkla ilgili iddianamede, sanıklara yönelik gözaltı sırasında yapılan ev baskınları ve üst aramalarında suç unsuru içerebileceği gerekçesiyle el konulan eşyalar bulunuyor. Bunlar arasında EGO kartı ve iki sanığın evinden çıkan yazılı kırmızı renkli fular da yer alıyor. Karacagil, bu duruşmadan bir gün sonra 13 Haziran'da da, bu mahkemedeki suçlamalardan biri için bir başka mahkemede 5 yıla kadar hapis istemiyle yine hâkim karşısına çıkacak.

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