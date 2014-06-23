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‘Kırmızı fularlı kız’ın Facebook sayfası hacklendi

'Kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil için Facebook'ta oluşturulan 'Ayşe Deniz Karacagil'e Özgürlük' sayfası ve annesine ait hesap, genç kızın PKK'ya katılmasının ardından hacklendi

23 Haziran 2014 20:14

Antalya'daki Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan ve kırmızı fularıyla sosyalizm propagandası yapmakla suçlanan Ayşe Deniz Karacagil'in PKK'ya katıldığını açıklaması sonrasında, yargılandığı Gezi davalarından beraati için Facebook'ta oluşturulan kampanya sayfası, Hackerlar tarafından ele geçirildi. Kendisine Mubarhack Tim diyen hacker grubu tarafından Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan'a ait Facebook hesabı da hacklendi.

 

Kırmızı fularlı hacker 

 

Karacagil'in 4 ay 20 günlük cezaevi sürecinde oluşturulan 'Ayşe Deniz Karacagil'e Özgürlük' isimli topluluk sayfasını ele geçiren 'Mubarhack Tim' isimli hacker grubu adına sayfaya yüklenen bir videoda, yüzüne kırmızı fular takmış bir genç konuşma yapıyor. Kırmızı Fular ile yüzünün bir kısmını gizleyen hacker yaptığı konuşmada küfürler ederek, "Dağa gidip PKK'yı savunan bir kıza özgürlük diyorsunuz. Buna müsaade mi edeceğiz?" diyor.

Sayfada ayrıca yine içinde küfürlerin de bulunduğu yazılı bir açıklama da yapılıyor. Bu açıklamada, "Biz Türk Hackerlar olarak Türkiye 'nin internetini kullanarak sizlere Kürdistan hayalleri kurdurmayacağız" deniliyor.

 

Terörle mücadele inceleme başlattı

 

Diğer yandan Ayşe Deniz'in dağa çıkarak Rojava'da PKK'ya katılmasına yönelik Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'nce bir inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında Ayşe Deniz'in eşinden boşanan ve Olympos'ta bir pansiyonda çalışan annesi 50 yaşındaki Nuray Erçağan, Almanca rehberliği yapan babası 55 yaşındaki Ömer Faruk Karacagil, aile bireyleri ve arkadaşlarının ifadelerine başvuruluyor.

Yapılan sorgulamalarda ise çıkışı nasıl yaptığı, kimler tarafından yapıldığı, kendi iradesiyle mi gittiği, yoksa kaçırıldığı mı gibi sorular yöneltiliyor.

Baba Ömer Faruk Karacagil, kızının 98 yıl hapis cezasını duyunca korktuğunu düşündüğünü, ama kendi bilgisi dahilinde hareket etmiş olabileceğini söyledi. 'Geri gelmesini ister misin?' şeklinde soru da yöneltildiğini belirten baba Karacagil, "Kim istemez ki kızının geri gelmesini" dedi.

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