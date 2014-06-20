T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağa çıkan 'kırmızı fularlı kız'ın annesi: Türkiye evladımı kaybetti

‘Kırmızı fularlı kız’ olarak tanınan Karacagil’in annesi, ‘İnsanlar artık adaletin kalmadığı bu ülkede kendi adaletini kendileri yaratmak istiyor’ dedi

20 Haziran 2014 14:45

Antalya'daki Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan ve kırmızı fularıyla sosyalizm propagandası yapmakla suçlanan ve 98 yılla yargılanan Ayşe Deniz Karacagil, PKK 'ya katılarak dağa çıktı. Yurtdışında yayınlanan Yeni Özgür Politika gazetesinin bugünkü sayısında yayınlanan haberde Karacagil'in, buna cezaevinde karar verdiği belirtildi. Karacagil'in dağdaki isminin  'Destan Yörük' olduğu kaydedildi. Karacagil'in annesi haberi “Türkiye evladımı kaybetti” sözleriyle doğruladı.

Gezi Parkı eylemlerinde 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in PKK'ya katılarak dağa çıktığı haberi bugün Yeni Özgür Politika gazetesinde yer aldı.

İddiaları Hurriyet.com.tr'den Tuğce Yıldız'a doğrulayan ve kızıyla en son 21 Mayıs’ta görüştüğünü belirten Ayşe Deniz Karacagil’in annesi Nuray Erçağan, “Doğum günümde beni arayarak ‘Annecim seni çok seviyorum, ben özgürlük sanatçısıyım. Üzülme’ dedi. Sanki bana veda eder gibiydi. O görüşmeden sonra bir şeyler hissettim ama doğrusunu yanlışını yargılayacak kişi ben değilim. Herkes kendisine bir yol çizer benim kızımda yolunu çizdi, sonuçlarına da hazır” diye konuştu.

 

Türkiye evladımı kaybetti

 

Karacagil’in her daim uçlarda yaşadığını, çocukluğundan bu yana eylemlere katılarak özgürlük ve adalet için mücadele ettiğini belirten Erçağan şöyle konuştu: “Çocuklarımız bu yolda hayatlarını kaybediyor. Türkiye benim evladımı kaybetti. İnsanlar artık adaletin kalmadığı bu ülkede kendi adaletini kendileri yaratmak istiyor. Kızımın hayatından, yaşayacağı zorluklardan kuşku duysam da Ali İsmail Korkmaz’ın sadece yürüyüş hakkını kullandığı için devlet eliyle öldürüldüğü bir ülkede Deniz her nerede olursa olsun onun için korkarım. Deniz hangi kararı vermiş olursa olsun kızımın arkasındayım.“

 

Böyle olacağı belliydi

 

Deniz’in “devlet eliyle PKK’lıların arasına gönderildiğini” söyleyen Karacagil’in avukatı Hakan Evcin ise, “Genç bir kızı sadece yürüdü ve kırmızı fular taktı diye 98 yılla yargılıyorsanız, sonuca da şaşırmazsınız. Ayşe Antalya’da DHKP-C’li bir kişiyle aynı koğuşta kalırken, hiçbir disiplin cezası almaksızın Alanya’ya sürüldü. Alanya’da da tamamı PKK’lılardan oluşan bir koğuşa gönderildi. Biz cezaevi yönetimine itirazda bulunduk ancak kabul edilmedi. Deniz bu esnada koğuşta Kürtçe öğrendi, onlarla dertleşti ve en sonunda da isyan etti. Böyle olacağı belliydi” dedi. 

 

ETİKETLER

kırmızı fularlı kızantalyapkkgezi parkıkırmızı fularsosyalizm98 yılhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24