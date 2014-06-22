Gülsuyu çetesinin saldırısında 'kırmızı fularlı kız'da yaralanmış

Antalya'daki Gezi Parkı davasında dört buçuk ay tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen ve kısa bir süre önce PKK'ye katılan 'kırmızı fularlı kız' Ayşe Deniz Karacagil'in geçen yıl ağustos ayında İstanbul Gülsuyu'ndaki uyuşturucu çetesinin silahlı saldırısı sırasında kalçasından vurulduğu ortaya çıktı.

Karacagil’in de vurulduğu Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) baskınına ilişkin silahlı saldırı, aynı mahallede Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesine ilişkin iddianamede, çetenin eylemleri arasında bulunuyor. Karacagil de bu davanın şikayetçileri arasında yer alıyor.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre iddianameye göre, M.T. liderliğindeki Gülsuyu çetesi üyesi G.K., 7 Ağustos 2013’te saat 07.20’de festival afişi asan Şafak Aykan Şimşek ve Sinan Sağır’ı silahla yaraladı. Aynı gün G.K. ve suç ortağı olan E.Ç., saat 13.00 sularında mahalledeki Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) binasını bastı. G.K.’nin açtığı ateşle binada bulunan Özgür Bedel, Ayşe Deniz Karacagil ve Çağdaş Temuroğlu yaralandı. Üç gencin de “basit tibbi müdahale ile giderilemeyecek” şekilde yaralandığı saptandı. Çete aynı akşam , iki saldırıyı protesto için mahallede yapılan yürüyüşe ateş etti. Kurşanlar bu kez Öykü Dilara Keskin, Abdullah Atasoy, Birgül Yükselir ve Svan Kauler’e isabet etti.

Ayşe Deniz Karacagil, alınan ifadesinde, Özgür Bedel ile birlikte ESP Maltepe ilçe binasında oturduklarını ve o an masada, Sanat ve Hayat Kültür Festivali’nin program broşürlerini katlamakla meşgul olduklarını, dışarıdan silah sesi geldiğini, seslerin ardından içeriye orta boylu, esmer, iri yapılı, üzerinde beyaz tişört, siyah pantolon ve şapka bulunan bir erkek şahsın girdiğini, üzerlerine doğru ateş etmeye devam ettiğini, saldırı sırasında masanın altına girdiğini, şahsın buraya doğru ateş ettiğini sol kalçasından vurulduğunu anlattı. Bu sırada saldırganın Bedel’e yöneldiğini ve O’na “Ayağa kalk, kalkmazsan kafana boşaltacağım mermiyi” dediğini belirten Karacagil, “Özgür ayağa kalktı. Saldırgan da bacağına ateş ederek Özgür’ü yaraladı. ‘Hepinize göstereceğim, hepiniz gebereceksiniz’ diye tehdit ve küfürler ederek dışarı çıktı.”