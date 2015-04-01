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Savcı Kiraz'ın babası: Valla ben sakindim, Allah'tan geldi dedim ama oğlum bunu hak etmemişti

'Ben memnunum, ben şükrediyorum. Yüreğimde yanıyor ama şükrediyorum'

01 Nisan 2015 16:34

Oğlunun İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılan cenaze törenine katılan savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, olayı televizyondan öğrendiğini belirterek, "Oğlum bunu hak etmemişti. Yüreğimde yanıyor ama şükrediyorum" dedi.

Baba Hakkı Kiraz, Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen cenaze törenin ardından uzatılan mikrofonlara kısa bir açıklama yaptı.

Hakkı Kiraz şunları söyledi:

“Valla ben sakindim. Allah'tan geldi dedim. Takdiri ilahi dedim. Kaderimizde bu var dedim. Oğlum bunu hak etmemişti. Ama kaderde bu varsa boynumuz kıldan incedir. Biz inanan insanlarız. Hamdolsun, gayrimeşru bir yolda değildi. Namusuyla, alnının akıyla, şerefiyle, onuruyla, haysiyetiyle, görevinin başında takdir-i ilahi oldu. Ben memnunum, ben şükrediyorum. Yüreğimde yanıyor ama şükrediyorum.”

 

'Olayı televizyondan öğrendim'

 

Olayı televizyondan öğrendiğini söyleyen Hakkı Kiraz, bir basın mensubunun ‘’Oğlunuzla görüşebildiniz mi?’’ sorusunu, “Görüşemedim. Arayamadık, konuşturmuyorlarmış” diye yanıtladı.

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