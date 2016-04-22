Savcı, 'himmet' operasyonunda gözaltına alınan 42 kişinin tahliyesine itiraz etti

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Paralel Devlet Yapılanması' iddiasıyla yürütülen ‘himmet’ operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dumankaya Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 53 kişiden 11’i tutuklanmıştı. "FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 42 kişinin serbest kalmasına savcılıkça itiraz edildi. Savcılık 42 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, soruşturmayı yürüten savcılık, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumakaya, Yönetim Kurulu üyeleri Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de aralarında bulunduğu 42 şüphelinin "terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "terör örgütüne finansman sağlamak", "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtiraz karara bağlanacak

Savcılık, şüpheliler hakkında atılı suçları işlediğine ilişkin somut delillerin varlığı ve kaçma şüphelerinin olduğunu belirterek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendirecek 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında direnmesi durumunda bir üst mahkeme olan Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği karar verecek.

Toplam 11 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edilen toplamda 53 kişiden aralarında Dumankaya şirketinin murahhas üyesi Halit Dumankaya'nın da olduğu 11 kişi tutuklanırken, 42 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınamayan 34 kişi

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunup adreslerinde tespit edilemeyen ve firari durumda olan 34 şüpheli hakkında ise Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

16 hesapta inceleme

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 Bank Asya çalışanı ile ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Müfettişlerin Bank Asya çalışanlarının yaptığı işlemlerle ilgili olarak incelemeye alındığı ve konuyla ilgili olarak haklarında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve TMSF uzmanlarının ilk belirlemesine göre ekipler, Bank Asya'nın 7 şubesindeki 16 farklı hesapta geçmişe yönelik inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda bu hesaplara 13 bin 600 kişinin para yatırdığı tespit edildiği ifade edildi.