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Karar: Paralel yapı himmet paralarını kaçırmak için ABD'de bir vakfı kullandı

"Şüpheli işlemler ABD tarafından Türkiye’ye iletildi"

21 Nisan 2016 12:31

Hükümete yakın yayın politikası ile bilinen Karar gazetesi, iş adamlarına yönelik "paralel yapı" iddiasıyla başlatılan operasyonlara ilişkin olarak "himmet" olarak adlandırılan para yardımlarının yurt dışına çıkarılarak ABD'de bir vakfa aktardığını iddia etti.

"ABD’den Türkiye’ye şüpheli para transferleri için uyarı geldiğinin"  öne sürüldüğü haberde, emniyet kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre, vafka giden paraların miktarı, takibe takılmamak için belli bir limitte tutuldu. Bu limitin ise en fazla 2 bin dolar olduğu belirlendi. Haberde, "Şüpheli işlemler ABD tarafından Türkiye’ye iletildi, İstanbul Mali Şube ekipleri inceleme başlattı" ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca şu iddialara da yer verildi:

"Paralel Yapı’nın Afrika’da etkin olduğu bir ülke üzerinden ‘Himmet’ paralarını akladığı tespit edildi. İsmi açıklanmayan ülkenin Türk Büyükelçiliği’nde çalışan bir örgüt mensubunun valizlerle yurtdışına para çıkardığı öğrenildi. Diplomatik dokunulmazlık nedeniyle valizlerin havaalanlarında aranmadığı belirtildi."

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