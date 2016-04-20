Star: FETÖ, 40 milyon dolarlık himmeti 517 ABD'li senatör adayına bağışladı

Star gazetesi, Gülen cemaatinin 517 ABD'li senatöre 40 milyon dolarlık yardım yaptığını öne sürdü. "Himmetler ABD'ye uçmuş" başlığıyla yayımlanan haberde, "Karanlık ilişkileriyle dikkat çeken Paralel Yapı’nın kirli ittifakları bir bir gün yüzüne çıkıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün, Bank Asya üzerinden ABD’li senatör adaylara 40 milyon dolarlık bağış gönderdiği ortaya çıktı. Cumhuriyetçi-Demokrat ayrımı yapılmadan 517 senatör adayına para desteği verilirken, 60 senatör adayı, bağışları şüpheli bularak iade etti. Bağış için teminatsız olarak çekilen kredi borçlarının ise FETÖ’nün Türkiye’deki il imamları tarafından ödendiği ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Tuğba Ceyhan'ın imzasıyla yayımlanan haberde ayrıca, yardım yapılan senatörler arasında ABD Başkanı Barack Obama'nın da olduğu iddia edildi.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan (20 Nisan 2016) haber şöyle:

"MASAK raporu, FETÖ’cü öğretmenlerin 40 milyon dolarlık ‘himmet’i, Bank Asya üzerinden ABD’li senatörlere dağıttığını ortaya çıkardı. 60 senatör ise himmeti ‘şüpheli’ diye reddetmiş.

Karanlık ilişkileriyle dikkat çeken Paralel Yapı’nın kirli ittifakları bir bir gün yüzüne çıkıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün, Bank Asya üzerinden ABD’li senatör adaylara 40 milyon dolarlık bağış gönderdiği ortaya çıktı. Cumhuriyetçi-Demokrat ayrımı yapılmadan 517 senatör adayına para desteği verilirken, 60 senatör adayı, bağışları şüpheli bularak iade etti. Bağış için teminatsız olarak çekilen kredi borçlarının ise FETÖ’nün Türkiye’deki il imamları tarafından ödendiği ortaya çıktı.

MASAK tespit etti

Paralel Yapı’nın, ABD’li senatörlere milyonlarca dolarlık himmet aktardığı MASAK’ın incelemelerinde ortaya çıktı. Himmet transferlerinin gerçekleştirildiği Bank Asya’nın hesap incelemelerinde deşifre olan detaylara göre, teminatsız olarak yüklü miktarda krediler çekildi ve bu krediler Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi.

Uçuk bağışlar

Raporda; ABD’de Gülenist kuruluşlarda görev yapan kişiler tarafından, ABD senato seçimlerine aday olan senatörler ile başkanlık seçimi için yarışan adaylara yüklü miktarlarda bağış yapıldığı yer aldı. Raporda, bağış yapan öğretmenlerin maaşlarıyla, yapılan bağışların örtüşmediğine de dikkat çekildi.

Organize dağıtım

Raporda bağışların; farklı eyaletlerde oturan farklı kişiler tarafından, aynı tarihte ve aynı tutarda yapıldığı bildirilerek şu ana kadar tespit edilen toplam bağış tutarının yaklaşık 40 milyon dolar olduğuna vurgu yapıldı. Raporda, bağış yapan kişilerin tek seferde bin ile 2 bin dolar bağış yaptığı da belirtildi. Yapılan bağışların 2011-2016 yılları arasını kapsadığı bildirilirken 2011 yılından önce de bağış yapıldığı kaydedildi.

Obama da var

FETÖ’nün, Barack Obama, Jeb Bush ve Clinton dâhil olmak üzere bin 517 adaya bağış yaptığının kaydedildiği MASAK raporunda, 60 adayın bağışları şüpheli bularak iade ettikleri aktarıldı. Bağışçıların bağış yaptıkları kişileri tanımadıklarına da değinilen raporda bayan olan bazı adayları erkek sandıkları da rapora yansıdı. ABD’de faaliyet gösteren USA TODAY adlı haber sitesinin de bu kapsamda haber yaptığı da raporda yer aldı. Buna göre USA TODAY’ın araştırmasında Senatör Kelly Ayotte’ye bağışta bulunan 19 kişinin tamamının senatörün aday olduğu eyaletin dışında yaşadıklarının tespiti yapıldı. Ayotte de 30 Nisan 2014 tarihinde bu kişilerden aldığı 43 bin 100 doları iade etti ve ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere bağış alan diğer senatörlere de, aldıkları bağışları iade etmeleri çağrısında bulundu."