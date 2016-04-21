'Himmet' operasyonunda gözaltına alınan 44 kişiden 7'si tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Paralel Devlet Yapılanması' iddiasıyla yürütülen ‘himmet’ operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilen Dumankaya Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 44 kişiden 7'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Halit Dumankaya da var.

Operasyon kapsamında önceki gün de (20 Nisan 2016) tutuklama istemiyle sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 5 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgusunun ifadesi yaklaşık 6 saat sürdü. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı değerlendirmesini tamamladıktan sonra aralarında Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, şirketin yönetim kurulu üyeleri Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi ile şirketin murahhas üyesi Halit Dumankaya'nın bulunduğu 44 şüphelinin "Terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "Terör örgütüne finansman sağlamak", "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkeme sevk etti. 2 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmediler

Şüphelilerin sorgusunun nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılacağı öğrenilirken Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi ile Halit Dumankaya'nın sorgularında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Ne olmuştu?



Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 5 Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgusunun ifadesi yaklaşık 5 saat sürdü. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı değerlendirmesini tamamladıktan sonra 9 şüphelinin "Terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "Terör örgütüne finansman sağlamak", "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkeme sevk edilmişti.

18 kişi serbest bırakıldı



17 şüphelinin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği soruşturmada 18 kişi ise sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

49 kişi Emniyet'te



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik finansal destek sağlandığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 109 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sının emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Arasında Bank Asya çalışanlarının da bulunduğu 44 kişi dün sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

16 hesapta inceleme



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 Bank Asya çalışanı ile ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Müfettişlerin Bank Asya çalışanlarının yaptığı işlemlerle ilgili olarak incelemeye alındığı ve konuyla ilgili olarak haklarında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve TMSF uzmanlarının ilk belirlemesine göre ekipler, Bank Asya'nın 7 şubesindeki 16 farklı hesapta geçmişe yönelik inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda bu hesaplara 13 bin 600 kişinin para yatırdığı tespit edildiği ifade edildi.