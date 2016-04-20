'Himmet' operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Paralel Devlet Yapılanması' iddiasıyla yürütülen ‘himmet’ operasyonunda, gözaltına alındıktan sonra adliyeye tutuklama istemiyle sevk edilen 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve TMSF uzmanları yaptığı çalışmalarda, İstanbul'da 7 ayrı banka şubesinde açılan 16 ayrı hesapta 50 milyon TL'lik himmet parası toplandığı ifade edildi

Ne olmuştu?



Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 5Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgusunun ifadesi yaklaşık 5 saat sürdü. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı değerlendirmesini tamamladıktan sonra 9 şüphelinin "Terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "Terör örgütüne finansman sağlamak", "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkeme sevk edilmişti.

18 kişi serbest bırakıldı



17 şüphelinin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği soruşturmada 18 kişi ise sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

49 kişi Emniyet'te



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik finansal destek sağlandığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 109 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sının emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Arasında Bank Asyaçalışanlarının da bulunduğu 44 kişi bu sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

16 hesapta inceleme



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 Bank Asya çalışanı ile ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2 müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Müfettişlerin Bank Asya çalışanlarının yaptığı işlemlerle ilgili olarak incelemeye alındığı ve konuyla ilgili olarak haklarında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve TMSF uzmanlarının ilk belirlemesine göre ekipler, Bank Asya'nın 7 şubesindeki 16 farklı hesapta geçmişe yönelik inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda bu hesaplara 13 bin 600 kişinin para yatırdığı tespit edildiği ifade edildi.