Savcı 'haksız tahrik indirimi' istedi, Çilem Doğan’ın karar duruşması 8 Haziran’a ertelendi

Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldüren Çilem Doğan'ın üçüncü duruşması görüldü. Savcı mütalaasında Çilem’in aile içi yaşadığı şiddeti gerekçe göstererek meşru müdafaa hükümlerinin değil, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Sanık avukatları savunma için süre isteyerek kısa bir savunma yaptı. Avukatlar savunmalarında yıllardır devam eden şiddeti karşısında savcının mütalaasında söylediği gibi ağır tahrik indiriminin değil meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğini söyledi.

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre, Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Çilem Doğan’ın kadın cezaevinin Tarsus’a taşınması dolayısıyla duruşmaya SEGBS sistemi ile katıldığı duruşmada sanık avukatlarının tahliye talebi mevcut delil durumu ve tutukluluk süresi göz önüne alınarak reddedildi. 8 Haziran günü karar duruşması görülecek.

Şiddet 6 ayrı mahkeme ve 9 ayrı kararla belgeli

Çilem'in evliliğinin ilk günlerinden beri sürekli şiddet gördüğünü, bu şiddetin 6 ayrı mahkeme tarafından verilen 9 ayrı koruma kararı ile belgelendiğini söyleyen sanık avukatları iddianamede olmasına rağmen dosyada bulunmayan bu kadar ve raporları mahkemeye verdi.

Meşru müdafaa hükümlerinin olay sırasında şiddet olmasa dahi uygulanabileceğini ifade eden sanık avukatları Çilem'in olay anında şiddetin sürdüğünü ve ölüm korkusu ile hareket ettiğini söyledi.

Çilem’in muhbir olduğu operasyondan Karabulut haberdardı

Çilem’in hamileyken dahi şiddete uğradığını kaydeden sanık avukatları, Çilem’in maktul Hasan Karabulut’a yönelik operasyonda muhbirlik yaptığını, bu operasyonun iptal olduğunu ifade etti. Sanık avukatları operasyonun iptal olduğu tarihlerde Hasan Karabulut’un daha önce silahla vurduğu, hasım olduğu Alparslan isimli polisin içinde bulunduğu gruba yönelik çetecilikten dolayı operasyon yapılmış olmasının Karabulut’un kendine yönelik operasyondan haberdar olduğu ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Sanık avukatları Çilem’in operasyonun iptal olması üzerine korkuya kapıldığını söyleyen sanık avukatları 2,5 yaşında olan çocuğunun anne şefkatine muhtaç olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme tahliye talebini kabul etmeyerek duruşmayı 8 Haziran tarihine erteledi. 8 Haziran günü karar duruşması görülecek.

“Çilem beraat etmeli”

Duruşma öncesi Eski Adliye önünde basın açıklaması yapan Adana Kadın Platformu kocasından gördüğü şiddet ve tehditle ilgili hakkında 9 adet koruma kararı olan Çilem Doğan’ın meşru müdafaa hükümleri uygulanarak tahliyesini talep etti. Basın açıklamasını okuyan Av. Songül Yıldız, Savcılık soruşturması ve yargılamanın başından itibaren Çilem’in meşru müdafaa hakkını kullanmaktan başka bir şey yapmadığının tüm açıklığı ile ortaya çıktığını belirterek Çilem Doğan’ın tahliye edilmesini ve beraat etmesi gerektiğini söyledi.