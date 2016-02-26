Şiddet gördüğü kocasını öldüren Çilem Doğan'a tahliye çıkmadı

Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa sürükleyen kocasını öldürdüğü için cezaevinde olan Çilem Doğan’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Saat 9.00’da başlayan duruşma öncesi Adliye binası arkasında basın açıklaması yapan kadınlar, Çilem Doğan kocasını öldürmeseydi kendisinin öldürüleceğini belirterek meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğini söyledi. Çilem Doğan'ın davası 8 Nisan'a ertelendi. Çilem Doğan'ın tutukluluğun devamına karar verildi. Çilem Doğan, ''Hep mi kadınlar ölecek. Biraz da erkekler ölsün'' sözleriyle gündeme gelmişti.

Jinha'da yer alan habere göre; Duruşmaya tutuklu yargılanan Çilen, ailesi ve avukatları ile Hasan Karabulut'un ailesi ve avukatı katıldı. Duruşmada ifadesini veren Çilem, eşinden sürekli şiddet gördüğünü, ölmekten korktuğunu vurgulayarak, eşinin akrabalarıyla birlikte çek senet çetesi kurduğunu ve bu durumu polise ihbar ettiğini ancak, polislerin kendisini kullanarak, eşinin tüm hareketlerinin kendilerine bildirilmesini istediğini söyledi. Çilem, Adem isimli bir polisin de sürekli olarak eşi ile görüştüğünü ve kuryelik yaptığını söyledi. Bu durumu da bildirmesine rağmen polislerin birşey yapmadığını söyleyen Çilem, eşinden ayrılmak istediğinde ise kardeşi ve annesiyle tehdit edildiğini, bu nedenle boşanamadığını ifade etti.

‘Azrail evde canımı alacak gibi bekliyordu’

Yaşadıklarını anlatan Çilem şunları söyledi: "Azrail evde canımı alacak gibi bekliyordu. Olaydan bir gün önce bir numara aradı. Adamın şirket hattını aramış. Nerdesin dedim. Bekle geliyorum dedi. Beni öldürmesini bekledim. Sabah saat 8'de kapım kırılırcasına çalıyordu. Hasan çalıyordu. Öleceğimi bilmeme rağmen açtım. Bana, 'götür bu çocuğu odaya' dedi. Bu adam kesin polislerle konuştuğumu öğrendi, dedim. Öldürecek beni. Yatak odasına geçtim. Silahını yastığının altına koydu. Çamaşırlarını astım. Niyetim zaman kazanmaktı. Yatak odasını kilitledim. Bana, 'hazırlan gidiyoruz. 3 kadın bir de sen' dedi. Saçımdan sürükledi, tekmeledi. Silah düştü patladı mı bile anlamadım. Çocuğumu aldım çıktım. Tekrar üstüme geldi bir boğuşma yaşadık. O sırada kaç defa ateş açtığımı hatırlamıyorum. Yaşam mücadelesi veriyordum. Ben vurunca yatağın yanına düştü. Altından kalkmak için mücadele ettim."

Çilem ardından, "Karar vermeden önce bir yakınınızı benim yerime koyun, öyle karar verin" dedi.

Daha sonra Çilem'in annesi Emine Doğan ifade verdi. Anne Doğan şöyle konuştu: "Kızım yıllardır eşinden şiddet görüyordu. Şiddet gördüğünde defalarca karakollara başvurduğunda kızım korunmadı. Kızım kendini korumak için böyle bir şeye kalkıştı."

Çilem'in komşusunun tanık ifadesinde ise, "Yaklaşık bir yıldır aynı binadaydık. Sürekli şiddete maruz kalıyorduk. En son silahın dipçiğiyle darp edildi. Hastaneye biz götürdük. Şikayetçi de oldu ama sonuç alınamadı" dedi.