Çilem Doğan’ın annesi: Çilem’im ölmemek için öldürdü; bütün kadınları duruşmaya çağrıyorum

Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldüren Çilem Doğan’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması yarın görülecek. Çilem Doğan’ın annesi Emine Doğan, tüm kadınları ikinci duruşmaya çağırdı ve "Kızım ölmemek içi öldürdü" dedi.

JİNHA’dan Filiz Zeyrek’e konuşan Doğan, geçen yıl Temmuz ayında eşi Karabulut'u öldüren Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Tüm savunmalarında yıllarca yaşadığı şiddeti, karakola gitmesine rağmen hiçbir çözüm bulamayarak, kendisine koruma verilmediğini anlatan Çilem için kadınlar sokaklara çıkarak 'özgürlük' istedi. Çilem de cezaevinden gönderdiği mektuplarında öz savunmaya ve kadın dayanışmasına dikkat çekerek, maruz kaldığı şiddetten kendisini ve çocuğunu kurtarmak için Hasan'ı öldürdüğünü anlattı.

Çilem'in annesi Emine Doğan da tüm kadınları yarınki duruşmada yeniden Çilem'i sahiplenmeye ve dayanışmaya çağırdı. "Kızım ölmemek içi öldürdü" diyen Emine, Çilem'in maruz kaldığı şiddete yaşadığı yerdeki herkesin şahit olduğunu söyledi. Çilem'in hergün fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kaldığını vurgulayan Emine, "Apartman görevlisi bunları mahkemede de anlattı. Bir gün aynı apartmanda bir komşu kapıcıyı çağırarak Çilem'in katından çığlık seslerinin geldiğini söylüyor. Kapıcı hemen o kata çıkarak kapıyı çalacağı sırada Hasan Karabulut'un üzeri kanlı bir şekilde dışarıya çıkıp gittiğini ve bunun üzerine içeriye gittiğinde Çilem'in kanlar içinde olduğunu görüyor. Çilem kapıcıyı karşısında görünce 'beni Allah korudu beni vuracağı sırada silahın kurşunu bitmişti' diyor. Silahın dipçiğiyle defalarca vurmuş kızımı" dedi.



“Tüm kadınları Çilem ile dayanışmaya çağırıyorum”

Çilem’in öz savunmasını yaparak şiddete maruz kalan tüm kadınlara güç verdiğini söyleyen Emine, "Umarım bu duruşmada mahkeme heyeti adaleti sağlar ve Çilem'im yavrusuna kavuşur. Çünkü Çilem gerçekten masum biri ve özgür kalmalı. Bugüne kadar kadınlar yanımızda oldu ve dayanışmasını gösterdi. Bunun için tüm kadınlara teşekkür ediyorum ve aynı dayanışmanın sürmesini istiyorum" dedi.