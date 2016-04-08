Şiddet gördüğü kocasını öldüren Çilem'in tahliye talebi reddedildi

Çilem Doğan’ın evliliği boyunca kendisine şiddet uygulayan kocasını öldürmesi hakkında açılan davanın ikinci duruşması Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Çilem Doğan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Evrensel'in haberine göre, Çilem Doğan'ı Adana Kadın Platformu üyelerinden oluşan yaklaşık 20 avukat savundu. Önceki duruşmada avukatların “ölüm tehdidi altında” kocasını öldürdüğü gerekçesi ile meşru müdafaa hükümleri uygulanarak tahliye edilmesini ve beraatını istemesine rağmen mahkeme bazı eksikliklerin giderilmesini istemiş, Çilem Doğan'ı tahliye etmemişti.

Gördüğü şiddet sebebiyle hakkında 9 kez koruma kararı verilen Çilem Doğan'ın maktul hakkında Organize Suçlar Müdürlüğü’ne ihbarda bulunup bulunmadığının, Doğan'ın suç kaydı olup olmadığının, daha önce silah kullanıp kullanmadığının araştırılması, Doğan'ın telefon kayıtları ve maktul ile tanık Pınar arasındaki telefon kayıtları istenmişti.

Sanık avukatları savunmada Hasan Karabulut hakkında başlatılan soruşturmanın Çilem Doğan'ın suç duyurusu üzerine değil daha önceden başlatıldığını, telefon kayıtlarında Çilem'in kendisinin polisi aramadığını, polis tarafından arandığını ve saatlerce telefonda bilgi alındığının anlaşıldığını söyledi.

Çilem Doğan'ın 9 aydır tutuklu olduğu, öldürme kastı ile hareket etmediği ve 2.5 yaşındaki kızının mağdur olduğu belirtildi.

Tişörtü okuma yazma bilmeyen annesi aldı

Çilem Doğan'ın gözaltına alındığı sırada giydiği tişörtün okuma yazma bilmeyen annesi tarafından, emniyetteyken üstünü değiştirsin diye verildiği ifade edildi. Üzerinde İngilizce "Sevgili geçmiş, verdiğin tüm dersler için teşekkürler" yazan tişört çok konuşulmuştu.

'Para için öldürdü' iddiası

Müşteki avukatı ise cinayetin para için planlı yapıldığı iddiasını sürdürüyor. Kadın örgütlerinin yaptıkları açıklamalarla olayı farklı mecralara çekerek mahkemeyi baskı altına almaya çalıştığı öne sürüldü. Avukat, dosyaya gizlilik kararı verilmesini de istedi.

Maktul gibi suç dünyasındaki kişilerin yalnızca uyurken silahını yastığın altına koyduğunu, bu yüzden maktulün uyurken öldürüldüğü öne sürüldü. Müşteki avukatlar, maktulün abisinin 7.65 mm değil 9 mm tabanca kullandığını söylemesi üzerine silahın kendisine ait olmadığını dile getirdi. Sanığın ağır tahrik altında cinayeti işlediği kabul edilmekle birlikte taammüden adam öldürmeden ceza alması istendi.

Maktulün ailesinin fuhşa zorlama iddiasını reddederek "Şiddetten dolayı dayanamayıp öldürdüm deseydi alnından öperdim" sözleri ile yıllardır devam eden şiddeti kabul ettiğini ifade eden sanık avukatları, para alışverişini inkâr etmediklerini, müvekkillerinin zaten bunu ifadelerinde dile getirdiğini söyledi.

Çilem Doğan'ın evliliği boyunca şiddet gören bir kadın olduğunu ifade eden sanık avukatları, "Olay farklı bir mecraya çekilmiş. Olay başlı başına bu mecradadır. Bu baskı ve korku sonucu gerçekleşmiştir" dedi. Sanık avukatları, Çilem Doğan'ın tahliyesini talep etti.

Mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi.