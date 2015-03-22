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Cezaevindeki mahkûm, Kobanê eylemlerine katılmaktan tutuklandı!

Kobanê eylemleri sırasında cezaevinde olan ve olayların sona ermesinden 3 gün sonra serbest bırakılan tutuklu olaylara karıştığı gerekçesiyle tutuklandı

22 Mart 2015 16:09

Diyarbakır'da 7 Ekim 2014'te Kobanê eylemleri sırasında yaşamını yitiren 4 Hür-Par üyesinin faili olarak onlarca kişiye gizli tanık ifadesi ile tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı olayın yaşandığı tarihte cezaevinde olan ve olaylardan 3 gün sonra tahliye edilen A.A.Y. de olayın faili olarak tutuklandı.

Diyarbakır'da geçen yıl 6-8 Ekim'de yapılan Kobanê gösterilerinde çıkan olaylarda 4 Hüda-Par üyesinin öldürülmesi ile ilgili olarak 18 Mart'ta tutuklanan A.A.Y.'nin o tarihlerde Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde olduğu ve cezaevinden 9 Ekim'de çıkmasına ve elindeki 'müddetname'ye rağmen tutuklandığı ortaya çıktı. Avukatı Mahsun Kaya, gizli tanık ifadesi ile müvekilinin cezaevinde olduğu tarihte yaşanan olaydan fail olarak sorumlu tutulup tutuklandığını belirterek, "9 Ekim tarihinde cezaevinden çıktığına dair belgeyi hakime göstermemize rağmen, müvekilim tutuklandı. Karara itiraz ettik, sonucunu bekliyoruz" dedi.

Diyarbakır'da, 6-8 Ekim tarihlerindeki Kobanê protestoları toplumsal olaylara dönüşmüş, il genelinde 14 kişi yaşamını yitirmişti. Ölenler arasındaki Hüda-Par üyesi Yasin Börü, Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökoguz'ün öldürülmesinden sorumlu tutulan A.A.Y., 18 Mart'ta gözaltına alınarak Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılmış, suçlamaları kabul etmemesine rağmen tutuklanmıştı.

Ferit Aslan'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, ifadesi alınan A.A.Y, söz konusu olay tarihi olan 7 Ekim'de daha önce işlediği bir suç nedeniyle Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğunu, 9 Ekim'de cezaevinden çıktığını ve söz konusu suçu işlemesinin mümkün olamayacağını belirterek, serbest bırakılmasını talep etti.

Avukatı Mahsun Kaya ise müvekilinin daha önce aldığı bir ceza nedeniyle 4 Haziran 2014'te cezaevine girdiğini ve 9 Ekim 2014 tarihinde, yani 4 kişinin öldürüldüğü tarihten 2 gün sonra cezaevinden çıktığını belirterek, müvekiline yönelik suçlamaları redetti. Avukat Kaya, müvekililinin gizli tanık ifadeleri ile gözaltına alındığını da belirtirek, müvekilinin 9 Ekim'de cezaevinden çıktığına dair 'müddetname'yi mahkeme hakimliğine sundu. Mahkeme heyeti, müddetnameye rağmen Uyap sistemi üzerinden cezaevi bilgilerine ulaşamadığı gerekçesiyle A.A.Y.'nin tutuklanmasına karar verdi. Avukat Kaya, tutuklamaya itiraz ettiklerini ve sonucu beklediklerini söyledi. 

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