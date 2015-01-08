6-7 Ekim Kobanê eylemleri davasında 15 çocuğa 6 yıl hapis istemi

Van'da, 6-7 Ekim tarihlerinde terör örgütüIŞİD'in Kobani'ye saldırısını bahane ederek izinsiz gösteri yaptığı belirlenen 15 çocuk hakkında, 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA'da yer alan habere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD'in Kobani'ye saldırısını protesto etmek için kentte eylem yapanlara yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Savcılık, kentteki eylemlere katıldığı belirlenen ve farklı tarihlerde gözaltına alınan 15 çocuk hakkında "Kamu görevlisine direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Van Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, çocukların, sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapılan sokağa çıkma çağrıları üzerine eylemlere katıldığına yer verildi.

İddianamede, internetten yapılan çağrılarda, "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" ve "IŞİD çeteleri bu gece Türkiye'nin ve koalisyon üyesi ülkelerin gözü önünde Kobani'de bir soykırım gerçekleştirmek üzere, üç koldan Kobani'ye saldırmış vaziyette. Bütün bu ahval karşısında, bizler HDK-HDP Kadın Meclisi olarak, bütün kadınları Kobane halkı ile dayanışmaya, Türkiye'nin her yerinde alanlara, sokağa, aktif eylemselliğe çağırıyoruz" ifadelerinin yer aldığına işaret edilerek, çocukların bu çağrılar üzerine sokak eylemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Van'da 6-7 Ekim 2014'te çıkan olaylarda 98'i resmi 170 araç, 40 kamu binası, 20 okul, 11 siyasi parti binası, 9 banka şubesi, 5 dini müessese, 53 MOBESE kamerası, 22 ATM ve 469 iş yeri zarar görmüş, olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 38 çocuktan 4'ü tutuklanmış, 16'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 18'i ise savcılıktan serbest bırakılmıştı.