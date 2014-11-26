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Kobanê eylemlerine katılan iki kişiye hem müebbet hem 225 yıl istemi

Zeytinburnu'nda IŞİD'in Kobanê saldırılarına yönelik protesto eylemlerine katılan iki kişiye devletin bütünlüğünü bozma suçundan dava açıldı

26 Kasım 2014 19:04

İstanbul Zeytinburnu'nda IŞİD'in Kobanê saldırısını protesto eylemlerine katıldıkları iddia edilen iki kişi hakkında "devletin bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli suçlardan 225 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, çıkan olaylarla ilgili Nihat T. ile Yusuf Ö. şüpheli olarak yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, iddianamede, PKK/KCK'nın uzantısı olarak nitelendirilen PYD'nin elinde bulunan Kobanê'ye IŞİD'in ağır silahlarla saldırı başlatması ve PKK'nın kayıplar vermesi üzerine Cemil Bayık tarafından talimatlar verildiği öne sürüldü.

Bayık tarafından verildiği ileri sürülen talimatlar sonrasında PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren kişiler tarafından 4 Ekim'de İstanbul'da molotofkokteyli ve havai fişekle korsan gösteri eylemlerinin gerçekleştirildiği, birçok iş yeri, kamu kuruluşu ve polise yönelik saldırı eylemleri yapıldığı, YDG-H içerisinde faaliyet gösteren kişiler tarafından polise yönelik silah kullanıldığı ve bir polis memurunun yaralandığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayımlanan mesajlara da yer verilen iddianamede, "Bütün bu yayınlar neticesinde 7 Ekim'de Zeytinburnu'nda PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahıslar tarafından korsan gösteri eylemleri düzenlenmiş, eylemler sırasında birçok bölgede iş yerlerine ve kamu binalarına zarar verilmiş, polise yönelik molotofkokteylli ve taşlı saldırı meydana gelmiştir" denildi.

Çıkan olaylarda 62 kişinin mağdur müşteki olduğu, mallarına zarar verildiği ayrıca bir bankanın suçtan zarar gördüğü anlatılan iddianamede, Nihat T. ile Yusuf Ö'nün "Devletin bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "silahlı terör örgütüne üye olma", 62 müşteki için ayrı ayrı "mala zarar verme" , "ihtara rağmen dağılmama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından da 225 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Davanın duruşması ileriki günlerde Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

 

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