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Dünya

Satranç şampiyonu Kasparov'a 'Pussy Riot' gözaltısı

Pussy Riot kararına tepki göstermek için düzenlenen gösteride eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov da gözaltına alındı

18 Ağustos 2012 13:47

Rusya lideri Vladimir Putin’i protesto ettikleri için 2 yıl hapis cezasına çarptırılan rock grubu Pussy Riot için düzenlenen gösteride dünyaca ünlü satranç şampiyonu Garry Kasparov da gözaltına alındı.
 
Rusya lideri Vladimir Putin’i Mart ayındaki seçimler öncesinde protesto ettiği için tutuklanan rock grubu Pussy Riot üyeleri, “dine yönelik nefretten kaynaklanan holiganlık”tan suçlu bulundu. Grup üyeleri, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Itar-Tass'ın bildirdiğine göre, Pussy Riot üyelerinin hapis cezasına çarptırılmalarının ardından, mahkeme dışında ve Moskova'nın bazı bölgelerinde protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerde şiddete başvurdukları belirtilen 60'dan fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Öte yandan, karara tepki göstermek için düzenlenen gösteride eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov da gözaltına alındı.


Farklı görüşler hakim


Grup üyelerine verilen hapis cezasına karşı Rus uzmanlar ve halk arasında ise farklı görüşler hakim.

Uluslararası Politika Uzmanlığı Enstitüsü'nden Yevgeniy Minşenko, bu kararın Rusya ile Batı arasındaki ilişkilere zarar vereceğini belirtirken, özellikle başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ABD'de bu kararın siyaset malzemesi yapılabileceğine dikkati çekiyor.

Carnegie Merkezi'nden Aleksey Malaşhenko ise bu karar nedeniyle Batı ile ilişkilerin bozulma olasılığının çok düşük olduğunu söylüyor. Malaşenko, "Şu an herkes bize gülüyor. Ama bu bir hafta içinde unutulacak münferit bir olaydır " değerlendirmesinde bulunuyor.

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