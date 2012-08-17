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Dünya

Putin'i protesto eden Pussy Riot grubu 'dine hakaret'ten ceza aldı

Rusya'da Pussy Riot müzik grubunun üç üyesine karşı açılan davada hakim grup üyelerinin 'dine yönelik nefretten kaynaklanan holiganlıktan suçlu' olduğuna karar verdi

17 Ağustos 2012 18:39

Rusya lideri Vladimir Putin’i, yeniden göreve geldiği Mart ayındaki seçimler öncesinde protesto ettiği için tutuklanan kadın rock grubu Pussy Riot, 'dine yönelik nefretten kaynaklanan holiganlıktan suçlu' bulundu.
 
Rusya'da Pussy Riot müzik grubunun üç üyesine karşı açılan davada hakim grup üyelerinin 'dine yönelik nefretten kaynaklanan holiganlıktan suçlu' olduğuna karar verdi.

Grup üyeleri Maria Alyokhina, Nadezhda Tolokonnikova ve Yekaterina Samutsevich; Şubat ayında mini etek ve maskeyle çıktıkları bir oyunda, “Bakire Meryem, Putin’i başımızdan defet!” diyerek şarkı söylemiş ve gösterilerinin ardından tutuklanmıştı.

Tolokonnikova, 20 Temmuz’da başlayan mahkemenin ilk duruşmasında, “Rus Ortodoks Patriki’nin Putin iktidarına verdiği destekten duydukları memnuniyetsizliği ifade etmek istediklerini” söylemişti.

Grubun destekçileri bugün tüm dünyada Rusya büyükelçiliklerinin önünde protesto gösterileri düzenlenlemeyi planlıyor.

Rusya’nın dört bir yanında sanatçı ve aydınlardan büyük destek gören grup üyelerine, en son olarak ünlü İngiliz şarkıcı Sting ile Madonna ve ünlü müzik grupları Red Hot Chili Peppers ile Franz Ferdinand’da destek vermişti.

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