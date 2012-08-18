Rus polisi protestocuları kovalarken Türk Büyükelçiliği'ne girdi

Rusya’daki Pussy Riot davasında, punk grubunun üç üyesine ikişer yıl hapis cezası verilmesi sert protestolara neden oldu. Çıkan olaylarda bir göstericinin peşinden iki Rus polis görevlisi yasadışı olarak kısa süreliğine Türkiye Moskova Büyükelçiliği'nin bahçesine girdi. Rusya İçişleri Bakanlığı, Türk yetkililerden özür diledi. Türkiye’nin Rusya Dışişleri Bakanlığı’na nota vermeye hazırlandığı kaydedildi.

Muhalif siyasi şarkılarıyla tanınan kızların yargılanması Türk Büyükelçiliği önündeki Hamovniçeski Semt Mahkemesi’nde yapılırken, bölgede yaklaşık 200 gösterici duruşmayı sloganlarla protesto etti.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'teki haberine göre; polis göstericileri gözaltına alırken, Tatyana Romanova isimli bir bayan göstericinin tel örgülerden tırmanarak Türk elçiliğinin bahçesinden içeri girdi.Başında pembe renkli kar maskeli genç bir kız, Büyükelçiliği çevreleyen parmaklıklara tırmanarak mahkûm edilen Pussy Riot gurubuna destek veren pankart açtı. Adının daha sonra Tatyana Romanova olduğu öğrenilen gösterici, uyarılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti toprağı sayılan bahçeye atlayınca iki Rus polisi de aynı parmaklıklardan atlayarak kızın peşine düştü. Birkaç saniyede cereyan eden olaya Türk Sefareti güvenlik görevlileri de müdahale etti. İlk önce parmaklığı atlayan iki polisten elçilik bahçesini terk etmeleri istendi. Polis dışarı çıktıktan sonra gösterici kız da yine Türk güvenlik personeli tarafından dışarı çıkartıldı.

Büyükelçilikten çıkarılan Ramonova gözaltına alındı. Türk toprağına sıçrayan Pussy Riot krizi hakkında Büyükelçiliği görevlilerinden edinilen bilgiye göre Türk diplomatların olayı aşırı büyütme niyetinde olmadığı da öğrenildi.



Polonya’da protestolar



Şubat ayında Moskova’daki Kurtarıcı İsa Kilisesi’ni basarak Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine şarkı söylediği için altı aydır hapiste bulunan Nadezhda Tolokonnikova (22), Marina Alyokhina(24) ve Yekaterina Samutseviç’ten (30) oluşan grup üyelerine ikişer yıl hapis cezası verilmesini “orantısız ve haksız” bulan binlerce kişi Rusya’nın 50 şehrinde protesto gösterileri düzenledi. Londra, Paris ve Varşova’da protesto gösterileri düzenlendi.



Orantısız ceza kınandı



Madonna, Sting, Björg ve Paul McCarney gibi müzik yıldızlarının, Ukrayna’nın ünlü Famen eylemci grubunun desteğini arkasına alan Pussy Riot üyelerine verilen ceza, Batılı yönetimlerin de tepkisini çekti. AB Dış İlişkiler Temsilcisi Catherine Ashton ve ABD Dışişleri Bakanlığı cezasının “orantısız” olduğunu bildirdi ve “Gözden geçirilmesi gerektiğini” savundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel cezanın “çok sert ve orantısız” olduğunu belirtirken Rusya’ya Avrupa Konseyi üyeliğinin verdiği yükümlülükleri hatırlattı. Fransa ve İngiltere’den gelen açıklamalarda da cezanın “orantısızlığı” dile getirildi ve kınandı.