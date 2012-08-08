Madonna Pussy Riot için dua etti

Putin karşıtı şarkılarını seslendirdikleri için tutuklanan Pussy Riot'a destek veren Madonna, ''Bu üç cesur kadının serbest kalması için dua ediyorum'' dedi.

Konser sırasında özgürlük hakkında konuşma yapan şarkıcı üstündeki ceketi çıkarınca sırtındaki Pussy Riot yazısı gözüktü.

Madonna, ''Pussy Riot hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum. Her hikayenin farklı şekilleri vardır, bunu biliyorum. Kiliseye ve devlete karşı saygısızlık etmek istemem ama bence bu üç kadın, Masha, Katya ve Nadia cesaret gerektirecek bir şey yaptılar. Bence cezalarını yeterince çektiler ve serbest kalmaları için dua ediyorum'' diye konuştu ve şöyle devam etti:

''Burada beni dinlemeye gelen hayranlarımın da benim gibi onların özgürlüğü hakettiklerini düşündüğüne eminim. 5 aydır hapiste olan bu üç kadının özgürlükleri için dua ediyorum. Sizin için dua ediyorum. Umarım bir gün dünya özgürlük, barış ve töleransla dolu olacak'' şeklinde devam etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Putin karşıtı şarkılarını seslendirdikleri için tutuklanan Pussy Riot'a Madonna'dan önce Red Hot Chili Peppers ve Franz Ferdinand da destek vermişti.