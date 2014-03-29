Sandığa gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye, 5 yıl süresince görev yapacak belediye başkanları, il genel meclisi, belediye meclis üyeliği ve muhtarlar için 5 sün sonra sandık başına gidecek. Yarın yapılacak seçimler için 194 bin 310 sandık kurulacak, 26 milyon 704 bin 757'si kadın, 25 milyon 991 bin 75'i erkek toplam 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullanacak. Seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz bir şekilde gösteren resimli, resmi nitelikteki belgelerden birinin ibrazı ile oy kullanabilecek.

Oy kabinine hiçbir seçmen cep telefonu, kamera gibi araçlarla giremeyecek.

Yüksek Seçim Kurulu, 30 Mart Mahalli İdareler Genel seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, seçimle ilgili bilgileri ve dikkat edilmesi gereken unsurları internet sitesinden paylaştı.



Oy kullanma saatleri

YSK'dan yapılan açıklamada, saat 07.00 - 16.00 saatleri arasında; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüshane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

08.00 - 17.00 saatleri arasında ise; Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde oy kullanılabileceği belirtildi.

İnternet sitesinden yapılan açıklamada, kimin hangi seçim türleri için oy kullanacağı şöyle açıklandı:

Köyde:

İl genel meclisi üyeliği seçimi,

Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimi,

Büyükşehir olmayan illerde:

İl genel meclisi üyeliği seçimi,

Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi,

Mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi,

Büyükşehirlerde:

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi,

Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi,

Mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi, için oy kullanılacak.

3 zarfa 4 oy pusulası

30 Mart seçimlerinde, 3 farklı renkte zarf seçmen tarafından kullanılacak. YSK'dan yapılan açıklamada,

Turuncu zarf: İl genel meclisi üyeliklerine ilişkin turuncu renkli birleşik oy pusulası turuncu renkli zarfa;

Mavi zarf: Belediye başkanlığına ilişkin mavi renkli birleşik oy pusulası ile belediye meclis üyeliğine ilişkin sarı renkli birleşik oy pusulası ile Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin beyaz renkli birleşik oy pusulası mavi renkli zarfa

Mor zarf: Köy seçimlerinde köy muhtarı ile köy ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazılı oldugu oy pusulası, mahalle seçimlerinde mahalle muhtarı ile mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yazılı oldugu oy pusulası mor renkli zarfa konulacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, oy kullanma işleminde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Nüfus cüzdanı, Resmî daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, Pasaport, Evlenme cüzdanı, Askerlik belgesi, Sürücü belgesi, Avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birinin ibrazının gerektiği belirtildi.

Sandık başı nasıl olacak?

30 Mart Pazar günü 26 siyasi parti için oy kullanılacak. Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak durumda hazırlanacak. Sandık alanına, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen seçmenler, siyasi partilerin adayları ve gözlemcileri, bağımsız adaylar ve gözlemcileri dışında hiç kimse giremeyecek. Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamadan önce sandık başında bulunanlar önünde ant içecekler ve sandığın boş olduğunu kontrol edecekler. Sandık alanında düzeni sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabilecek.

Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Sandık kurulu başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecekler.

Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacaklar.

Propaganda sebestliği saat 18:00'de son bulacak

YSK'nın belirlediği ve 20 Mart'ta başlayan seçim yasakları süresince yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım da yapılamayacak. Propaganda serbestliği bugün saat 18.00'e kadar sürecek. Propaganda serbestliği süresinde denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullarında olacak. Yerel seçimin yapılacağı Yarın yani oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.