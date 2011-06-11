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Oy nasıl kullanılır?

50 milyon 189 bin 930 seçmen yarın sandık başına gidiyor. Oyların boşa gitmemesi için seçmenlerin...

11 Haziran 2011 03:00

T24 - 50 milyon 189 bin 930 seçmen yarın sandık başına gidiyor. Oyların boşa gitmemesi için seçmenlerin oy pusulasının işaretli olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Üzerinde en küçük bir çizik bile bulunan oy pusulası geçersiz sayılacak.



İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:


Başkan pusulayı gösterecek

YSK’nin 135 sayılı genelgesine göre, sandık kurulu başkanı, oy zarfı ve pusulasının hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasında sandık kurulu mühürü olduğunu kurul üyelerine, gözlemcilere ve seçmene gösterecek.

Seçmen, “evet” mühürü dışında oy pusulasının herhangi bir yerine imza veya işaret yapmaması, düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyup yapıştırması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı konusunda uyarılacak. Oy verme işlemi ise şöyle yapılacak;


TC kimlik numaralı kimlik

Sandık görevlisine, üzerinde TC kimlik numarası kimliğinizi, varsa seçmen bilgi kağıdınızı verin. Sandık görevlisinden aldığınız oy pusulası ve zarfın üzerinde hiçbir işaret olmamasına dikkat edin.

Pusula, zarf ve mühür ile birlikte kapalı oy kabinine girin. Yanınızda, cep telefonu, görüntü kaydeden herhangi bir cihaz bulundurmayın, varsa kabine girmeden önce sandık görevlisine teslim edin. Başbakan Tayyip Erdoğan, cep telefonu yasağının gerekçesini, "seçmenlere kullandıkları oyun fotoğrafını çekmeleri için yapılan baskı" diye göstermişti.


Evet mührünü dışa katlayın

Oy vereceğiniz partiye ait alana veya bağımsızın adının bulunduğu bölüme “evet” mührünü basın. Pusulaya başkaca herhangi bir işaret koymayın. Pusulayı, mürekkebin bulaşmasını önlemek için dışa doğru katlayın ve zarfa koyun.

Oyunuzun bulunduğu zarfı, şeffaf sandığa atın. Oy kullandığınıza ilişkin imzanızı atmayı unutmayın.


Seçim günü yağış

Milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı yarın yurdun büyük bölümü yağışlı geçecek. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlar Marmara’nın genelinde ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli olacak. Orta Karadeniz’de Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum hattında yağışlar etkili olacak, İç Anadolu’da hafifleyecek. Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış beklenmiyor.

(Hürriyet - Oya Armutçu)


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