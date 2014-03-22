'AKP sandık gözlemcisi için de gözlemci belirledi' iddiası

AKP’nin, 800 bin parti görevlisinden cemaat yanlılarının bir kısmını ayıkladı, ayıklanamayanların görev yaptığı sandıklar için de ‘ek gözlemci’ belirlediği öne sürüldü.

30 Mart yerel seçimleri için 17 Aralık operasyonu öncesinde 800 bin dolayında sandık görevlisi belirleyen AKP’de, “paralel görevli” kaygısı yaşanıyor. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP, cemaat yanlısı olduğu bilinen ya da kuşkulandığı sandık görevlilerinden bir kısmını ayıkladı, ayıklanamayanlar için de “ek parti gözlemcisi” belirledi. Ek gözlemciler, cemaat yanlısı sandık görevlilerini oyların kullanımı ve sayımı sırasında kontrol edecek.

AKP yönetimi, yerel seçim için sandıklarda görev yapacak parti görevlileri ve gözlemcilerini geçen yıl başından itibaren belirleyerek eğitime aldı. Seçimde kurulacak yaklaşık 200 bin dolayındaki sandık için 800 bin parti görevlisi seçildi. AKP, her sandık için 4 kişilik yönetim kurulu oluşturdu. Bu kişilerden biri sandık kurulu asıl üyesi, diğeri yedek üye, ikisi de gözlemci olarak belirlendi. 4 parti görevlisi, sorumlu oldukları sandıkta oy kullanan seçmenle birebir görüşerek seçim çalışması yapıyor. Ayrıca bu kişiler, seçim günü oy kullanma ve oyların sayım işlemi sırasında sandık başında bulunarak parti adına denetim yapacak. Parti görevlileri, oy sonuçlarını partinin oluşturduğu cep telefonu sistemiyle AKP Genel Merkezi’ne iletecek.

AKP’nin kurduğu bu sistem, 17 Aralık operasyonu sonrasında bazı sandık görevlilerinin cemaat yanlısı olabileceği kaygısı üzerine sıkıntıya girdi. Parti yönetimi, kapsamlı bir çalışma yaparak 800 bin sandık görevlisi içinde cemaat yanlılarının bir kısmını ayıklayarak yerlerine yeni görevliler belirledi. Cemaat yanlısı olduğu konusunda emin olunamayan ya da kuşku duyulan kişiler için ise önlem alındı. Bunun için bu kişilerin görevli olduğu sandıklar için “ek gözlemciler” belirlendi. Ek gözlemcilerin, kuşku duyulan parti görevlilerini kontrol edeceği belirtildi.